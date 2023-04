«Balneari, no al rinnovo automatico» 

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane «non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente». Le autorità nazionali italiane «sono tenute ad applicare le norme del diritto europeo disapplicando le disposizioni non conformi». La Corte di Giustizia Ue affronta il nodo delle concessioni dei balneari imponendo all'Italia l’applicazione della direttiva Bolkenstain (atto approvato dalla Commissione Ue nel 2006, recepito dall’Italia nel 2010, con l’obiettivo di favorire la libera circolazione dei servizi).

Commercio ambulante

Il governo intanto approva il ddl sulla Concorrenza, che per due volte era approdato al Consiglio dei Ministri senza riuscire a trovare il consenso. È uno degli adempimenti richiesti dal piano per il Pnrr. La maggioranza, nel confronto con le categorie, ha sciolto il nodo degli spazi per il commercio ambulante, prevedendo bandi per le nuove concessioni che dureranno dieci anni ma anche garanzie per chi già ora ne possiede una che potrà godere di un rinnovo «in via eccezionale per 12 anni». Ma per un nodo che si scioglie - quello degli ambulanti - ce n’è un altro che sembra arrivare al pettine.

Il dettaglio nella sentenza

Sui balneari l'Ue ha già aperto una procedura di infrazione e, dopo la decisione della Corte Ue, il rischio che si arrivi a sanzioni in assenza di un adeguamento alle normative europee è altissimo. E l'Italia non sembra voler cedere, tanto nel ping pong delle dichiarazioni della portavoce della Commissione europea prima afferma che nell'incontro con Thierry Breton la presidente Giorgia Meloni la settimana scorsa, «ha assicurato che le autorità nazionali in Italia applicheranno molto rapidamente la legislazione europea». E poi si vede costretta a correggere: «Non hanno parlato di balneari». L'Italia, che tre mesi ha fatto slittare con il Milleproroghe le concessioni al dicembre 2024, guarda però ad un dettaglio contenuto nella sentenza, che impone tra l'altro concessioni limitate nel tempo. Uno dei passaggi apre infatti alla possibilità, in caso di scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili, di combinare un approccio generale con un approccio caso per caso, basato su «un'analisi del territorio costiero». Con dei paletti: le decisioni devono basarsi, «su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati».