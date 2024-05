Balneari, la stagione dell’addio 

Più del meteo è il bollettino Bolkestein a tenere banco in spiaggia. I balneari hanno inaugurato la stagione delle incertezze che, in virtù delle ultime notizie potrebbe anche essere l’ultima. Perché sulle spiagge incombe la spada di Damocle della direttiva che impone di mettere a gara le concessioni balneari. Quella che in Europa hanno già applicato. Non certo un imprevisto, perché conosciuta dal 2006. Il flebile equilibrio su cui si regge il comparto, che assicura centinaia di buste paga nel tratto di costa tra Santa Maria Navarrese e Tertenia, rischia di far implodere le imprese, provate dall’incertezza.

Appesi a un filo

Il termometro della preoccupazione ha raggiunto temperature elevate. «Come sto? Come tutti quelli che vivono la realtà della Bolkestein. Faccio la stagione e poi vediamo». Parola di Paolo Rigato, da anni titolare dello stabilimento Le Dune di Sarrala, nella marina di Tertenia. Non gira meglio a Cardedu: «Qui c’è un lavoro di oltre trent’anni. Dopo tanti sacrifici e sudore - afferma Lorenzo Lobina, uno dei proprietari de La Rosa dei venti, sul lungomare di Museddu (Cardedu) - rischiamo di vedere tutto questo impegno cancellato. Ci avevano detto che investire più risorse sull’attività equivaleva a incrementare anni alla concessione. Noi l’abbiamo fatto, dimostrando di credere in questo lavoro. In teoria la nostra concessione scadrebbe nel 2033, mentre ora ci dicono che scadrà prima. Siamo arrabbiati, ma nonostante tutto cerchiamo di affrontare al meglio questa stagione e poi si vedrà».

Preoccupazione

«Va molto male: incertezza più totale e, soprattutto anni, di lavoro e investimenti che rischiano di vanificarsi». Il ritornello è uguale ovunque. Sotto gli ombrelloni di Foxi Lioni, sul litorale di Tortolì, Antonio Ladu, come i suoi colleghi, non vive con serenità. La Bolkestein è un incubo che fa paura. «Lo ripeto danni: va fatta una legge di settore, gli altri sono problemi secondari», sostiene Antonello Moi, proprietario dello stabilimento Su Stancu di Orrì, sempre sul lungomare di Tortolì. «È l’ultima stagione da quindici anni a questa parte - insiste Moi - e sappiamo tutti che, in questo momento storico, non ci sono certezze. Preoccupato? Certo, anche tanto».

