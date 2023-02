Balneari in cerca di certezze:  «Ora combattiamo a Bruxelles per difendere i diritti dei sardi» 

Con il “salvagente” del Governo riusciranno a restare a galla un altro anno, evitando di andare a gara fino a dicembre 2024. Ma se l’estate 2023 è salva, e quindi le concessioni in riva al mare resisteranno fino ad allora, il problema è salvare un’intera categoria di lavoratori, i balneari, che in Sardegna sono piccole imprese che danno da vivere a 5mila famiglie, grazie all’indotto che si sviluppa in questo settore.

La battaglia

«Certo, va trovata una soluzione, nessuno investe più», spiega Claudio Maurelli, presidente di Federbalneari Sardegna, «il Governo ha però le idee chiare: questo lasso di tempo servirà per andare a trattare in Europa, un anno può bastare per concludere la partita e salvare migliaia di famiglie a livello nazionale, partendo però dalla difesa dei più deboli, come i sardi, disperati e tutti con piccole concessioni». La partita si giocherà su due livelli di confronto, uno tra le associazioni di categoria e il Governo, l’altro a Bruxelles. «E qui ci saremo anche noi», aggiunge Maurelli, «oltre ad aver fondato il Comitato Popolo produttivo sei mesi fa, che rappresenta nove categorie di lavoratori, tra cui i balneari, ho creato una confederazione europea con 5 Stati membri, tra cui l’Italia, che ci consentirà di partecipare agli incontri con l’Europa: chiediamo che le regole vengano uniformate a quelle degli altri Stati mai messi in mora dall’Europa e che non applicano la direttiva Bolkestein. Oltretutto chi fa i bandi li fa a livello locale tutelando così le proprie imprese. I bandi vanno fatti, ma per le future concessioni non per quelle preesistenti».

Sigle in campo

Con la nuova proroga, introdotta con l’emendamento al Milleproroghe, slitta dunque di un anno la scadenza del 31 dicembre 2023 imposta dalla legge sulla concorrenza del Governo Draghi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Una miniproroga, la chiama Alberto Bertolotti, vicepresidente nazionale del Sib-Confcommercio, «auspichiamo che serva non per applicare norme pasticciate ma per adottare finalmente, con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, quella soluzione strutturale e definitiva annunciata dalla presidente Meloni. È necessario superare la disciplina varata dal precedente esecutivo e affrontare la questione senza polemiche strumentali in difesa di un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia, con decine di migliaia di micro-imprese che fanno capo a famiglie di onesti lavoratori che hanno creato e reso florido il settore in uno spirito di auto-impiego».