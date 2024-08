Balneari, il “caso Italia” a Bruxelles 

Roma. La questione balneari si preannuncia uno dei temi più delicati del vertice in programma domani alle 10 fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Le diverse posizioni nel centrodestra in questi mesi non hanno portato a una soluzione, ma ora la premier ha deciso di accelerare.

Gli equilibri

Come spiegano fonti di maggioranza, più del rischio di sanzioni da parte dell'Ue per inadempienza rispetto alla direttiva Bolkestein, a preoccupare sono i Comuni che hanno iniziato a muoversi in ordine sparso mettendo a gara le spiagge. E così la premier ha affrontato il tema nel primo incontro al rientro dalle vacanze, quello con Raffaele Fitto, il candidato in pectore al ruolo di commissario Ue italiano. Sullo sfondo, la serrata promossa in estate dagli imprenditori dei lidi (categoria generalmente vicina al centrodestra) che chiedono una cornice normativa certa e la salvaguardia del valore aziendale degli stabilimenti.

Mosse possibili

Il tentativo del Governo di far slittare le gare di un anno, al 2025 - su cui non è mancato nel febbraio 2023 un severo richiamo del presidente Mattarella -, è stato stoppato dal Consiglio di Stato. Fitto da tempo lavora a un compromesso accettabile per la Commissione, ma nella coalizione finora aveva prevalso la linea, sostenuta soprattutto dalla Lega e da parte di FI, di insistere sulla mappatura delle coste (bocciata dall'Ue) per dimostrare che la risorsa spiaggia libera non è scarsa e quindi non si deve applicare la Bolkestein. Nei giorni scorsi Salvini ha indicato come priorità la prelazione per i concessionari uscenti e gli indennizzi sui lavori svolti. Ad alti livelli e in forma riservata proseguono i colloqui fra Roma e Bruxelles. Fra i ragionamenti che si fanno nel Governo, ci sarebbe anche un possibile aumento, nell'ordine del 10%, dei canoni concessori minimi: nel 2023 erano aumentati del 25%, l’anno scorso sono scesi a 3.225,50 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA