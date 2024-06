Balneari di nuovo sul piede di guerra 

Illusi dal Governo, i balneari sardi sono pronti a riaccendere la battaglia per il rinnovo delle concessioni. Il tentativo fallito di inserire nel decreto Coesione una legge che potesse aggirare gli obblighi imposti dall’Ue di mettere a bando le assegnazioni esistenti ha acceso ancora una volta la rabbia dei titolari di imprese su suolo demaniale.

La mobilitazione sarda in realtà è iniziata lo scorso 2 giugno, proprio contro l’immobilismo dell’Esecutivo che non era ancora riuscito a trovare la soluzione annunciata che dia certezze al settore. Decine di strutture isolane affacciate sulla costa e affiliate al Sib (il sindacato dei balneari) il giorno della celebrazione della Repubblica italiana si erano limitate ad affiggere dei manifesti per ricordare ai clienti le ragioni della battaglia. Pronte però ad alzare i toni nel caso il caos del settore fosse continuato.

Scontro aperto

Quel giorno è arrivato, e ora il fronte dello scontro si allargato a macchia d’olio, coinvolgendo negli ultimi giorni anche le associazioni dei consumatori, decise a far rispettare le direttive europee e fare pressing sul Governo affinché le concessioni balneari esistenti vengano messe a bando immediatamente.

L’ultimo attacco ai balneari è arrivato dal Codacons che nei giorni scorsi ha inviato una istanza alle Capitanerie di porto di tutta Italia, in cui si chiede di intervenire per garantire il rispetto della sentenza del Consiglio di Stato che sancisce la scadenza per tutte le concessioni in essere e consentire quindi ai cittadini l'uso gratuito delle spiagge ubicate sul territorio di competenza.

«Le proroghe delle concessioni balneari agli stabilimenti devono essere considerate invalide», ha spiegato l’associazione dei consumatori. «Allo stato attuale è legittimo quindi ritenere che i cittadini possano usufruire delle spiagge come “libere”, portando ombrelloni e lettini anche lì dove sorgono gli stabilimenti».

Claudia Comida, presidente regionale del Sib, respinge al mittente le accuse: «Ci domandiamo quali motivazioni abbiano mosso l'associazione ad inoltrare le segnalazioni alle capitanerie sarde. Infatti è noto che l’ultima delibera regionale sul tema ci permette di usufruire della proroga tecnica fino alla fine dell’anno».

Comida chiede soltanto una soluzione in tempi brevi che garantisca certezze al settore: «Invochiamo il Governo ad intervenire con solerzia attraverso l'emanazione di una legge urgentissima. Il vuoto normativo sta generando una situazione disastrosa che potrebbe portare al collasso il settore. Ecco perché siamo solo all’inizio di una mobilitazione che potrebbe essere senza precedenti».

L’eccezione Sardegna

Mario Isoni, presidente regionale di Federbalneari, spiega le ragioni della categoria da anni: «Purtroppo negli ultimi sette mesi, nonostante le rassicurazioni del Governo, nulla è cambiato. Eppure le nostre richieste sono chiare e sostengono che la stessa direttiva europea Bolkestein, che impone nuovi bandi potrebbe non riguardare l’Isola, considerato che il 76% dei litorali è libero e non sottoposto a concessione. Verrebbe quindi meno la scarsità di risorsa che imporrebbe nuove gare. Insomma, se devono essere fatti nuovi bandi li si faccia per assegnare le tantissime porzioni di spiaggia ancora libere e si rinnovino le vecchie agli attuali titolari. Una soluzione che deve tuttavia essere presa subito, per togliere dal caos centinaia di imprese e migliaia di lavoratori che vorrebbero solo continuare la propria attività nel rispetto delle regole».

