Balneari, 600 imprese in bilico 

La stagione è alle porte, ma il clima non è dei migliori. «Stiamo attraversando una tempesta perfetta»: lo ribadisce più volte, il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, mentre tra il pubblico parecchi annuiscono. Piccola rappresentanza del mondo balneare, riunita in convegno, col rischio della confisca che spaventa centinaia di aziende sarde del settore, da anni sballottate da decisioni calate dall’alto che portano tanti dubbi e poche certezze. Seicento, nell’Isola, le imprese balneari in bilico.

I temi affrontati

Appuntamento in via Santa Gilla, tema dell’incontro “Legalità e sicurezza nelle imprese balneari”, organizzato dal Sib Confcommercio Sud Sardegna. Sala piena, per un’importante occasione di confronto sulle tematiche legate alle visite ispettive, alla sicurezza nella somministrazione, alla gestione delle concessioni demaniali e alle ultime novità legislative del settore a un passo dalle spiagge pronte a riaffollarsi. Con le incognite che spaventano la categoria.

Le incognite

Apre i lavori Bertolotti, con un grido d’allarme che riguarda tutta l’Isola: «Le nostre aziende potrebbero essere confiscate. È vero che il suolo occupato è pubblico, ma le imprese sono nostre», dice con tono deciso. «Stiamo attraversando una tempesta perfetta: un decreto sugli indennizzi non è ancora stato adottato, non sappiamo se le nostre imprese saranno confiscate oppure no. A Ostia, cinque strutture sono state incendiate nel giro di una settimana, segnale di un odio sociale pericoloso nei confronti delle nostre aziende». E continua: «Siamo un settore cruciale per la Sardegna, dove quasi il 70 per cento della scelta di destinazione turistica è motivata dall’offerta balneare», sottolinea. «Il nostro settore rappresenta il fiore all’occhiello del turismo italiano, totalmente Made in Italy. Tuttavia, in questo momento, subiamo un attacco senza precedenti, una vera e propria confisca. Lo Stato può decidere l’utilizzo delle aree, ma è inaccettabile che le imprese vengano assegnate gratuitamente a nuovi imprenditori, che beneficerebbero di un avviamento senza alcun costo».

Norme e sicurezza

Tra i presenti anche Claudia Comida, presidente Sib Confcommercio Sardegna; in video, a mezza mattina, arriva l’intervento di Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sib, mentre salta all’ultimo momento quello previsto del ministro Matteo Salvini. E poi i rappresentanti della Capitaneria di porto di Cagliari, del Nas dei Carabinieri, del Nucleo navale e del nucleo subacquei dei Carabinieri, del Comando della guardia di finanza e dell’ufficio demanio dell’assessorato degli Enti Locali della Regione, che ha recentemente adottato un provvedimento che accoglie i dettami della legge e consente il proseguimento delle attività sino al 2027. «In un momento così difficile, noi balneari sardi vogliamo dimostrare senso di responsabilità e professionalità», puntualizza Bertolotti. «La nostra aspettativa è che le imprese non siano sottratte e assegnate gratuitamente agli imprenditori che vinceranno le gare. Chiediamo chiarezza e tutele per garantire la continuità del nostro lavoro e del settore turistico-balneare, così cruciale per l’economia della Sardegna».

