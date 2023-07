Ballus: vetrina internazionale per il Gran galà del folklore 

Musica, belli e gruppi folkloristici provenienti da Malesia, Uruguay, Irlanda, Stati Uniti e Italia animeranno la 21ª edizione di Ballus, l'incontro internazionale del folklore che si tiene a Uta. Tre giorni all'insegna di cultura, tradizione e multietnicità organizzati dalla Pro Loco grazie ai fondi della Regione. Un'occasione di scambio e incontro culturale che dal 2001 rappresenta un appuntamento attesissimo.

«L’anno scorso – afferma il presidente della Pro Loco Romano Massa – abbiamo raggiunto le 15 mila presenze e anche per quest'anno prevediamo una grossa affluenza».

Giovedì 3 agosto la serata inaugurale cui parteciperanno tutti i gruppi. Venerdì 4 strumenti e voci provenienti da varie parti del mondo, tra cui quelle dei Tenores di Bono, si incontreranno per dar vita a una serata all'insegna del ballo popolare. Sabato 4 la serata finale, che sarà trasmessa in diretta su Videolina e vedrà unirsi anche i Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada e i tamburini e trombettieri de Sa Sartiglia di Oristano, per culminare con il Gala internazionale del folklore.

«Si tratta di un punto di riferimento del nostro palinsesto culturale», dichiara Giacomo Porcu, sindaco di Uta: «Nel periodo storico che stiamo vivendo eventi come Ballus, che uniscono più Paesi, sono fondamentali».

Soddisfatto anche l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa: «Dobbiamo puntare sulla storia identitaria e sulle tradizioni della nostra Isola per farci conoscere nel mondo».

