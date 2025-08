“Ballus” folk a Uta 

Uta rinnova ancora una volta il suo appuntamento con il Festival Internazionale del Folklore che Videolina trasmette in diretta dalle 21.30. Il Gruppo Folklorico Pro Loco di Uta farà gli onori di casa. La cerimonia d’apertura e gli inni nazionali daranno il via a una serata-evento condotta da Giuliano Marongiu, In scena ancora una volta il mondo intero: dall’India alla Spagna, dalla Repubblica Ceca al Brasile, fino ai colori e alle melodie della Sardegna più autentica.

Con la direzione artistica di Romano Massa e il patrocinio della Regione Sardegna, “Ballus” è, anno dopo anno, un crocevia di culture, luogo di incontro e contaminazione.