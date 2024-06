Ballottaggio, scintille in tv tra Locci e Picciau 

Un faccia a faccia con frecciatine e accuse reciproche dopo le tensioni dei giorni scorsi. Tomaso Locci e Valentina Picciau, i due contendenti al ballottaggio di domenica e lunedì, ieri erano ospiti di “Radar Speciale elezioni”, condotto da Andrea Sechi su Videolina.

Il nodo apparentamento

Un confronto acceso iniziato parlando del campo largo formatosi anche a Monserrato a sostegno di Valentina Picciau: alla sua coalizione, inizialmente composta da M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato, per il secondo round decisivo si sono unite anche le tre forze che hanno appoggiato Efisio Sanna: Pd, Cultura è Libertà e Adesso Sardegna.

«A Monserrato non c’è nessun campo largo – ha attaccato Locci che è appoggiato dalle tre liste civiche Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana –, c’è un inciucio, un minestrone di forze politiche che presto cominceranno a litigare tra loro». Immediata la replica di Picciau che ha ricordato come sia la legge a prevedere gli apparentamenti in caso di ballottaggi: «Locci mente sapendo di mentire – le sue parole -. Sono gli stessi cittadini che abbiamo incontrato subito dopo il primo turno ad averci chiesto di unirci. Non basta per vincere, ma in un momento di emergenza democratica l'unità è importante».

Le frecciate

Non sono mancate le punzecchiature. Picciau si è rivolta a Locci chiamandolo «il quasi ex sindaco» e in risposta Locci l’ha definita «Miss inciucio». Ovviamente si è parlato di temi, a cominciare dall'ex mercato civico, e su questo Locci ha detto che i lavori per la sua riqualificazione sono stati affidati alla ditta aggiudicataria. «A fine mese aprirà l’Eurospin, completeremo i progetti finanziati dal Pnrr, continueremo il cambiamento, insomma», ha detto il primo cittadino uscente, che ha accusato la sua sfidante di «aver osteggiato il Puc» non approvandolo. «Non è un Puc buono, mancano vasche di laminazione e piani di risanamento, noi lo rivedremo e apporteremo le necessarie modifiche per renderlo davvero utile», ha replicato la sfidante. Infine, l’invito al voto. «La mia avversaria e la sua nuova coalizione rappresentano la vecchia politica», ha detto Locci. «Otto anni di nulla, Monserrato deve rinascere», ha risposto Picciau.

L’agenda

E oggi chiusura della campagna elettorale. Locci farà il comizio ai giardinetti di via del Redentore alle 19.30, ma prima e dopo ci sarà animazione, dj set con Pepas latin twerk e degustazione di prodotti tipici. Picciau chiuderà alle 18.30 in piazza Gennargentu. Tra gli altri ci saranno il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e altri esponenti politici. Seguirà lo show di Cossu e Zara.

