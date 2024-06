Ballottaggio, i duellanti al verdetto delle urne 

I giochi ormai sono fatti. Con i comizi conclusivi di ieri sera, Tomaso Locci e Valentina Picciau, i due sfidanti che si contenderanno la poltrona di sindaco al ballottaggio di domani e lunedì, hanno lanciato l'ultimo appello agli indecisi. Entrambi incrociano le dita e sperano di aver convinto quel 43% di persone che al primo turno non è andato a votare.

L’appello di Locci

Il primo cittadino uscente, che due settimane fa aveva ottenuto il 40,2% dei voti contro il 21,5% di Picciau, ha parlato dai giardinetti di via del Redentore. «Proseguiamo il cambiamento e portiamo avanti i tanti progetti già avviati. L'alternativa è tornare alla vecchia politica. Noi siamo orgogliosamente civici e non abbiamo fatto inciuci, diversamente dalla mia sfidante che ha costituito un minestrone chiamato "campo largo" con forze bocciate al primo turno», ha detto rivolgendosi ai suoi sostenitori.

La sfida di Picciau

La sua sfidante, invece, ha tenuto il comizio finale in piazza Gennargentu: «Siamo davanti a un bivio: scegliere il vero cambiamento e una visione lungimirante di sviluppo della città a tutto tondo, o continuare con l'attuale sindaco che in otto anni non ha fatto nulla di concreto per la città, eccetto farla diventare periferia di Cagliari. Faremo rinascere Monserrato». Erano presenti in suo sostegno, tra gli altri, il neo sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e la deputata di Avs Francesca Ghirra.

Il remake

È la seconda volta consecutiva che Locci e Picciau vanno al ballottaggio: era già successo nel 2019 e allora l'aveva spuntata il sindaco uscente. Quest'ultimo è appoggiato da tre civiche: Monserrato Libera (la più votata tra tutte le forze in campo), Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana.

L’apparentamento

Picciau si augura di ribaltare il risultato iniziale e per farlo, già il giorno dopo il primo turno ha avviato le interlocuzioni che hanno portato alla formazione del campo largo, che quindi spera di fare l’en plein vincendo anche a Monserrato.

L'uscente leader dell'opposizione in Consiglio comunale stavolta ha dalla sua parte anche le forze che hanno appoggiato l'ormai ex candidato sindaco Efisio Sanna: Pd (seconda forza più votata), Cultura è Libertà e Adesso Sardegna, che si aggiungono alle liste della coalizione dalla candidata sindaca (M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato).

Mentre l'altro sconfitto, Alberto Corda - che ha guidato una coalizione di centrodestra fermandosi a poco più di 200 preferenze da Picciau - non ha dato alcuna indicazione di voto lasciando libertà di scelta ai suoi elettori, alcuni di loro hanno apertamente preso posizione sui social in favore di Picciau, in chiave anti-Locci.

Il botta e risposta

Mossa, quella della costituzione del campo largo in vista del ballottaggio, aspramente criticata dal sindaco uscente, il quale durante l'ultimo faccia a faccia su Videolina, ha definito Picciau “miss inciucio”. Frecciata a cui lei anche ieri nel comizio finale ha replicato chiamando Locci «il quasi ex sindaco».

