Ballottaggio, è scontro Locci-Picciau 

Si alzano i toni dello scontro tra Valentina Picciau e Tomaso Locci, i due contendenti che si sfideranno al ballottaggio in programma domenica e lunedì per conquistare la poltrona di sindaco.

Il sindaco uscente ha conquistato al primo turno il 40,2% dei consensi, all’esponente del centrosinistra è stato attribuito il 21,5% dei voti ai quali potrebbero aggiungersi quelli dei sostenitori di Efisio Sanna (il suo nome è stato scritto nel 18,7% delle schede), che ha annunciato l’apparentamento con Picciau. Sabato in una nota stampa lo staff di Picciau aveva evidenziati i punti convergenti dei loro programmi: «Dal ripristino dell'agibilità politica del Consiglio comunale, che deve avere un ruolo centrale nel confronto delle opinioni tra le varie forze, nella programmazione e nelle decisioni, alla promozione della partecipazione democratica dei cittadini all'interno del Comune, incoraggiando un confronto continuo e attivo». Un riferimento evidente al metodo della Giunta uscente.

La replica

Ieri è arrivata la dura replica di Locci: «Dopo aver tradito nel 2018 il proprio partito e i cittadini che l’avevano sostenuta, commissariando il Comune e barattando ciò con l’opposizione per la propria candidatura a sindaco nelle successive elezioni e perdendole di larga misura, la signora candidata bis prosegue in stile giudaico anche stavolta, perpetrando l’inciucio col candidato sindaco Sanna e tradendo cosi in primis i cittadini, che l’hanno sostenuta come alternativa a tutte le altre coalizioni in lizza». L’attacco prosegue: «Non paga di ciò, tradisce anche i suoi stessi candidati che vedrebbero un numero di eletti in consiglio comunale notevolmente inferiore in favore delle due liste del Pd e della civica Adesso Monserrato, entrate con l’inciucio in coalizione».

«Guerre intestine»

«Ma i giochi interni al Campo largo, dove il Pd anche a Monserrato fagocita i Cinquestelle, a noi non interessano», evidenzia Locci: «Fanno però emergere la modalità di governo della città che questo gruppo porterebbe avanti: guerre intestine e perseguimento di velleità personali che bloccherebbero lo sviluppo da noi impostato e farebbero ripiombare Monserrato nelle condizioni purtroppo già in passato vissute: assenza di impianti sportivi e attività culturali, neanche un soldo per le strade, parchi e spazi verdi inesistenti, rapporti con enti e istituzioni bypassate dalle segreterie partitiche, servizi essenziali assenti e dimenticati, programmazione urbanistica ferma al palo da 30 anni, strutture e attività commerciali abbandonate a se stesse». Infine l’appello: «Non fermiamo il cambiamento che abbiamo iniziato avendo curato invece noi tutti gli aspetti sopra richiamati e portando Monserrato ad avere un ruolo baricentrico nell’area vasta metropolitana: torniamo alle urne e proseguiamo il lavoro di rinascita intrapreso votando Tomaso Locci».

