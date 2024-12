Ballottaggio di alta qualità sulla trequarti 

Anche ieri mattina ha svolto un lavoro personalizzato e le possibilità che possa recuperare in tempo per la gara di dopodomani al Franchi contro la Fiorentina sono ridotte al lumicino, a questo punto. Verso il forfait, dunque, Lapadula dopo la contusione al fianco sinistro rimediata venerdì scorso durante la gara con il Verona.

Il punto

L’attaccante italo-peruviano del Cagliari ha sperato che i tre giorni liberi concessi alla squadra da Nicola sarebbero bastati per smaltire il dolore, così non è stato. E già martedì alla ripresa della preparazione è passato dalle mani dello staff tecnico a quelle dello staff medico che lo sta monitorando giorno per giorno. Inutile forzare, con la speranza che possa risolvere del tutto il problema in vista della partita successiva, alla Unipol Domus contro l’Atalanta. Tutti gli altri sono a disposizione e ancora una volta il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Il ballottaggio sulla trequarti tra Viola e Gaetano è indubbiamente quello che più accende l’attesa per il match con i gigliati. Nicola si è preso ancora due allenamenti di riflessione. Quello di questa mattina e la rifinitura di domani prima della partenza per Firenze.

