Ballottaggio a destra Zappa-Di Pardo 

Vigilia di Cagliari-Frosinone, per Ranieri è l'ora delle scelte. Attenzione soprattutto alle condizioni di Pavoletti, che ieri si è allenato parzialmente con i compagni.

Pavo sì o Pavo no

Il tecnico ha spiegato la situazione del capitano: «Per la prima volta lo vedo con le scarpette da calcio. Se portarlo in panchina o meno lo deciderò in queste ore. Non gli ho mai chiesto come sta per tutta la settimana, glielo chiederò ora». Pavoletti, infortunatosi alla caviglia contro il Como nella prima partita dell'era Ranieri, spera di avere il via libera almeno per andare in panchina nella sfida col Frosinone. Out, invece, Capradossi. Per il resto, torna a disposizione Zappa, che si giocherà il posto a destra con Di Pardo, mentre Ranieri pensa a confermare in toto quella che, a oggi, è la formazione titolare. Questa mattina la rifinitura potrebbe sciogliere l'ultimo dubbio del tecnico.

Sold out

E a spingere il Cagliari contro la capolista ci sarà ancora il grande pubblico. Dopo il “sold out” della gara col Südtirol (il secondo stagionale dopo quello col Como), la Domus potrebbe replicare domani contro il Frosinone. Pochi i biglietti rimasti, a ieri sera sono certi, compresi gli abbonati, 15.700 spettatori. (al.m.)