Ballottaggi, affluenza ancora in discesa A Monserrato è al 37% 

Netto calo dell’affluenza nel primo giorno di voto per i ballottaggi, che coinvolgono 102 comuni italiani di cui solo uno in Sardegna, Monserrato. Si profila una flessione rispetto al primo turno quando il dato “territoriale” aveva retto rispetto a quello per le Europee, che non ha raggiunto la soglia del 50% facendo segnare il risultato peggiore di sempre. Ieri alle 23 si era recato alle urne il 37% degli elettori, rispetto al 53,21% del primo turno, due settimane fa.

«Scheda compilata»

I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi. Tra le sfide spiccano quelle di Firenze, Perugia e Bari. A Firenze ieri l’affluenza era nella media nazionale per il duello tra Sara Funaro, che ha ottenuto al primo turno il 43% e può contare sul Campo largo col sostegno di M5S e Iv, e il candidato del centrodestra Eike Schmidt, arrivato al 32,86%. Molto bassa l’affluenza a Bari, dove la partita si gioca tra il candidato del Pd Vito Leccese, che due settimane fa ha ottenuto il 48%, e Fabio Romito che si è fermato al 29%. Anche in questo caso il centrosinistra si è compattato intorno a Leccese, dopo l’accordo stretto con Michele Laforgia che al primo turno era sostenuto da M5S e Avs. Romito tenta la rimonta e denuncia irregolarità in una sezione elettorale, dove a suo dire a un elettore è stata consegnata una scheda già votata per il candidato di centrosinistra. Al voto anche il primo cittadino uscente, il neoeletto eurodeputato Antonio Decaro: «Ho votato per diventare ex sindaco», scrive su Facebook.

Gara serrata

A Perugia, dove il dato delle 19 era il più alto tra i capoluoghi (38,05%), le due candidate a sindaca - Vittoria Ferdinandi, centrosinistra e civici, e Margherita Scoccia, centrodestra e civici - a fine primo turno erano divise da una manciata di voti, con Ferdinandi al 49% e Scoccia al 48,3%). A Lecce invece l’ex ministra Adriana Poli Bortone ha sfiorato la vittoria al primo turno per il centrodestra e ora duella con il sindaco uscente Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra.

Monserrato

Anche qui il timore dei due sfidanti, Tomaso Locci e Valentina Picciau, era di una bassissima affluenza. Il tempo incerto e il vento hanno scoraggiato molti dall’andare al mare, eppure a mezzogiorno aveva votato appena il 14,7% degli aventi diritto. Dato addoppiato nel rilevamento delle 19: si è recato alle urne il 28,2% dei votanti. Il primo giorno del ballottaggio si è concluso con il 37,75% di affluenza secondo il rilevamento delle 23. Dai seggi delle scuole di via Monte Linas, via San Gavino e via Argentina la conferma che tutto è filato liscio, senza episodi degni di nota o particolari imprevisti.

Anche stavolta, com’era già capitato al primo turno, erano molti gli elettori anziani, ma si sono visti anche parecchi giovani. Valentina Picciau, la candidata del Campo largo, ha votato ieri intorno alle 10 nella scuola di via Monte Linas. Tomaso Locci, sostenuto da tre liste civiche, invece è residente a Sestu.

Oggi sarà la giornata decisiva per sapere chi amministrerà Monserrato nei prossimi cinque anni: le urne saranno aperte dalle 7 alle 15, e subito dopo la chiusura delle operazioni di voto incomincerà lo spoglio delle schede, che pdovrebbe essere molto più veloce rispetto a quello del primo turno. E stavolta basterà anche un solo voto in più per diventare sindaco o sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVAT