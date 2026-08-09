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10 agosto 2026 alle 00:26

Ballo sardo, tutti i talenti sul podio 

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Si è chiusa ieri la 28ª edizione della Festa dell’Emigrato di Gesico che anche quest’anno ha proposto un ricco calendario di iniziative dedicate alla tradizione, alla cultura e alla comunità. Tra i momenti più attesi, il 25° Trofeo de Ballu sardu ha richiamato un pubblico numeroso, culminando con l’esibizione dei Fantasias de Ballos. Primi i fratelli Salvatore e Arianna Lallai, di Silius . Secondo posto per Marco Bibiri ed Elisa Meloni di San Basilio , mentre sul terzo gradino del podio Maddalena Demontis, di Gesico , e Alessio Addari, di Mandas , campioni in carica della precedente edizione. Tantissime le coppie arrivate da tutta la Sardegna. La giuria era composta da Gianni Bassu, presidente della Pro loco di Serri, e Beatrice Spano, presidente del Circolo Sardo di Cesano Boscone, in Lombardia. A premiare i vincitori il sindaco Terenzio Schirru. La Pro loco di Gesico, presieduta da Carlo Carta, celebra i 35 anni dalla nascita ufficiale. Da allora quasi mille iniziative e quasi cento format registrati. ( sev.sir. )

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