Ballo sardo senza età: un successo il corso per giovani e anziani 

Grande successo per il primo laboratorio di ballo tradizionale a Monastir, organizzato dall’associazione Carovana Smi e realizzato dal gruppo folk Janas del paese. Per la prima volta l’associazione folkloristica monastirese ha insegnato i rudimenti del ballo sardo, attingendo al proprio bagaglio di esperienze decennale, a dei principianti.

Durante il corso i partecipanti hanno avuto modo di entrare in contatto con le diverse attività che il gruppo Janas svolge quotidianamente. «È stata un’esperienza formativa non solo per i cittadini, ma anche per il nostro gruppo che per la prima volta ha insegnato i primi passi delle nostre danze a delle persone che non si erano mai approcciate al ballo sardo», dichiara Simone Piras, componente del corpo di ballo che, insieme agli altri membri, ha svolto le lezioni. Al laboratorio realizzato nel Centro di aggregazione sociale, hanno partecipato 15 cittadini dai 25 ai 75 anni che hanno mostrato passione e interesse per un mondo a loro, finora, sconosciuto.

Durante le dieci lezioni, i componenti dell’associazione hanno insegnato i passi principali dei vari balli e come distinguerli all’interno delle varie sonate. Il laboratorio è stato inserito nelle attività sociali che il Comune organizza ogni anno. «È stato molto apprezzato dai nostri cittadini e ha permesso la valorizzazione dei balli e delle musiche tradizionali del nostro territorio, portando entusiasmo e passione. Lo riproporremo, vista la grande richiesta di partecipazione», annuncia il vicesindaco Gianluca Lampis. (y. m.)

