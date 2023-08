Ballo sardo e abiti tradizionali, al via i laboratori 

Sarà una settimana dedicata ai laboratori, di ballo sardo e sull’antico abito quartese, con la rassegna “Si Ghètat custu bandu”, che mette in mostra le tradizioni e il folklore della città nella suggestiva cornice di Sa Dom’e Farra.

Oggi il primo appuntamento, alle 20, con il laboratorio di ballo sardo, a cura dell’Associazione Città di Quarto 1928, il gruppo guidato da Gianni Orrù: sarà un corso semplice e aperto a persone di tutte le età che, seguendo i consigli di esperti, permette di apprendere una peculiarità della tradizione popolare sarda.

Stessa location giovedì 10 agosto, sempre con inizio alle ore 20: il programma in questo caso prevede un laboratorio sartoriale sull’abito quartese, curato dalle associazioni Su Idanu e Femminas. L’evento permette di capire da vicino, studiare per poi magari provare a rifarlo in prima persona, l’antico metodo di imbastimento dei vari pezzi dell'abito tradizionale, con un focus particolare sulla camicia. E venerdì 11, sempre alle 20, si replica con il laboratorio di ballo sardo. «In considerazione dell’interesse e della grande partecipazione dei cittadini registrata in occasione delle date precedenti», sottolineano dal Comune, «si vuole favorire una più ampia adesione». (f. l.)

