Balliana, un sogno mondiale 

Dodici anni dopo, ci sarà un altro ciclista sardo in maglia azzurra ai Campionati del Mondo su strada. Ieri il ct Dino Salvoldi ha comunicato i cinque Juniores che correranno la prova in linea giovedì 24 settembre a Montreal e anche i due (Pezzo Rosola e Tarallo) che disputeranno la cronometro martedì 22: Enrico Balliana, diciottenne di Arborea, campione italiano su strada sarà nel quintetto che andrà a caccia del titolo mondiale su strada sui 134,5 km (pari a 10 giri di un circuito cittadino) del percorso di Montreal. Il sogno del corridore “adottato” da Beppe Martinelli alla Ecotek Zero24 si realizza. E, si può dire senza timore di smentita, la scelta del ct cade su un corridore che merita pienamente di far parte della Nazionale azzurra.

Il precedente

Come detto, sono passati dodici anni dall’ultima volta. A Ponferrada, nel 2014, fu Fabio Aru ad avere l’onore di difendere i colori azzurri tra i professionisti, nel Mondiale che incoronò il polacco Michal Kwiatkowski. Il villacidrese lavorò per la squadra, poi concluse 34° a 17”, quarto azzurro dopo Sonny Colbrelli (13° a 7”), Daniele Bennati (21°) e Giovanni Visconti (32° a 15”). Più indietro, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso e Alessandro De Marchi.

La stagione

Balliana, al secondo anno da Junior, ha finalmente fatto pace con le proprie ambizioni, anche se la svolta era stata a metà della stagione 2025, nelle gare in Ciociaria. Più maturo, più consapevole, determinato e concentrato sull’obiettivo. Ha iniziato a vincere già ad aprile (a Vigonza), ma nella sua primavera è raro trovare piazzamenti in doppia cifra: sino al 31 maggio ci sono 19 top 10 per lui. Un mostro di regolarità che il 30 maggio ha esordito in Nazionale Juniores vincendo in Francia e che ha trovato il colpo grosso il 21 giugno, ad Atina. Lì ha ottenuto quella maglia tricolore che spesso, nel prosieguo della stagione, è stata un macigno da portare.

La rincorsa

Da quel momento si può dire che Balliana ha corso contro tutti. Un bersaglio tricolore per tutti gli avversari, una minaccia per chi sentiva già di avere il posto prenotato in Nazionale. Ogni scatto, ogni tentativo di fuga in gara è diventato più difficile: quella maglia spiccava in gruppo ed era difficile potersi muovere. Ma la costanza di rendimento non è mai calata, neppure quando la sua squadra lo ha messo sotto, con carichi pesanti per arrivare pronto alle gare decisive. E, finalmente, anche la sua terra gli ha dato una mano. Il Comitato Sardo della Fci si è attivato per costruirgli attorno una squadra per partecipare al Giro della Lunigiana, la corsa delle stelle. Lì, con due piazzamenti (8° e 5°) e il decimo posto nella classifica, uniti al secondo posto nel successivo Trofeo Buffoni, il ct Dino Salvoldi ha capito che un corridore così non poteva lasciarlo fuori dal Mondiale.

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