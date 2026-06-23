Balliana: «Sognavo di diventare Cristiano Ronaldo, ora dormo con la borraccia di Van der Poel accanto» 

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Oristano. «Sul traguardo avrei voluto fare il gesto di indicare la scritta “Sardegna” sulla maglia. L’avevo pensata così. Invece mi è venuto spontaneo portarmi le mani sulla testa». Seduto al tavolino di un bar di Oristano, Enrico Balliana è campione d’Italia di ciclismo su strada Juniores da poco più di 24 ore. Sorseggia la sua coca zero ripensando a quella che non ha dubbi nel definire «la vittoria più importante» di una carriera troppo breve per essere anche soltanto considerata tale. Diciotto anni, cognome del nonno (un veneto trasferitosi come tanti Arborea), ma tempra sarda, con una voglia di fare sport che invece discende diretta da mamma Cornelia, svizzera, sciatrice. «Miei nonni a lei non hanno fatto fare sport agonistico e lei ha voluto che io e Andrea potessimo farlo».

Da Ronaldo a Vdp

Precisazione: Andrea è Andrea Mattia, suo fratello di un anno più giovane che corre con lui alla Ecotek Zero24 di Rovato, Brescia. Lui è Enrico Andrea ed è cresciuto nell’azienda agricola di papà Emanuele («abbiamo le vacche»), personaggio ben conosciuto nella cooperativa, ad Arborea. La vita all'aria aperta e il movimento sono stati il linguaggio che ha imparato sin da piccolo: «Mio padre mi ha insegnato ad andare a cavallo, mia madre ad arrampicare in falesia. Andavo in bici, facevo trekking, ma soprattutto giocavo a calcio sin da bambino piccolo: alcuni anni alla Pgs Arborea, poi alla Simba di Gianfranco Matteoli. Lui è il mio primo “Beppe”». Questa la spieghiamo dopo. Il piccolo Enrico è veloce e resistente, attaccante o esterno, l’idolo è Cristiano Ronaldo». Il Covid ferma il calcio, lui sale in bici e si innamora di un talento puro, quello di Mathieu van der Poel. «La sua borraccia con l’autografo ce l’ho accanto al letto: è il mio portafortuna».

Maglia in cornice

Torniamo a domenica sera, ad Atina, nel basso Lazio, dove è appena salito sul podio per vestire la maglia tricolore. La sua sesta vittoria stagionale non l’ha colta con la divisa biancoarancio della Ecotek, né con quella azzurra della Nazionale, come in Francia: indossava la maglia bianca con bordini rossoblù, Quattro Mori in filigrana sulla spalla e scritta Sardegna multicolore sul petto, come da logo dell’assessorato al Turismo della Regione. Non male come promozione! «La maglia è quella della rappresentativa, ho chiesto di poterla conservare: non mi hanno detto di no. La metterò in cornice». E pensare che, facendo scattare il pedale alla partenza di una corsa di 128,6 km, si sarebbe anche accontentato: «Una top 5 sarebbe andata bene», confida. «Ma dovevo anticipare i velocisti puri. Sono riuscito a entrare nella fuga giusta a 70 km dalla fine: eravamo in sette, poi in sei. A quel punto ci ho creduto».

Arriva Beppe

A un certo momento lo ha affiancato l’ammiraglia: «Dai che ti vedo vincente», ha detto l’uomo che stava dentro, assieme all’altro ds Sergio Gozio, mentre Marco Zanotti è rimasto a casa («non stava bene, gli mando un abbraccio»). Quell’uomo è uno che dal finestrino ha incitato gente come Marco Pantani, Vincenzo Nibali, Fabio Aru: è Giuseppe Martinelli. «Quando lui ti parla, ti dà un’adrenalina incredibile: se dice una cosa lui, tu ci credi. Io l’ho saputo ascoltare e lui mi ha fatto crescere». Questo è Beppe. E se Beppe ti dice che vinci, tu vai e vinci.

A casa

Adesso Enrico è tornato nella “sua” terra. Sardo al cento per cento: «All’inizio un po’ la disprezzavo. Quando sono andato fuori ho cominciato a capire, ad apprezzarla. Ho capito che qui è casa», ammette Enrico, che da due anni vice a Brescia, a casa di Paolo Novaglio, colui che l’ha scoperto al Trofeo Gentilis, gara di mountain bike. E casa è anche Aurora, ciclista anche lei, la sua fidanzata da tre anni: «L’ho conosciuta grazie a un amico, Gabriele. Abbiamo iniziato come compagni di uscite. E non ci sopportavamo...». Qualche giorno di riposo, poi il 5 luglio a Solbiate Arno farà debuttare la maglia tricolore: «Ho chiesto di abbinarle i pantaloncini bianchi, molto eleganti. Come li porta Van der Poel». Noblesse oblige .

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