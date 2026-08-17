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Ciclismo.
18 agosto 2026 alle 00:06

Balliana quarto a Terricciola 

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Anche a Terricciola (Pisa), Enrico Balliana conferma il proprio standard di eccellenza nel panorama nazionale degli Juniores. Il ciclista di Arborea è quarto nel 4° Trofeo Irriducibili, di 130 km, a 2’02” da Francesco Dall’Olio (Vangi Tommasini Il Pirata), vincitore alla media di 40,823 km/h. Oggi terza gara consecutiva in toscana per il campione italiano tesserato con la Ecotek Zero24, che sarà al via della 64ª Coppa Pietro Linari di 119 km a Buggiano (Pistoia).

Vingegaard stop

In ambito professionistico,è già finita la stagione di Jonas Vingegaard, che si era rotto la clavicola cadendo nella 15esima tappa del Tour de France. Ad annunciarlo è la sua Visma-Lease a Bike, spiegando che il danese «risente ancora degli effetti della frattura», per cui «l'inizio del mio allenamento è stato posticipato e non mi è possibile tornare al mio miglior livello nel prossimo periodo», ha precisato il 29enne Jonas.

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