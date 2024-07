Balliana è “tricolore” Allievi 

Dopo quello assoluto di Davide Palazzari nella downhill, la mountain bike regala alla Sardegna un altro titolo italiano. Lo ha conquistato Enrico Balliana ieri al Ciocco (in Toscana), nel corso dei campionati italiani giovanili di mountain bike. Unico sardo tra i 28 corridori in gara, si è imposto tra gli Allievi di 2° anno nello short track. Il sedicenne dell’Arkitano Mtb-Carbonhubo, già sul podio del campionato italiano di ciclocross all’inizio dell’anno, ha tagliato il traguardo della gara breve (tre giri) in perfetta solitudine dopo 10’00”, precedendo di 21” il valdostano Fabien Borre (Cicli Lucchini) e di 31” l’emiliano Giacomo Santoni (Gagabike Team). A braccia alzate, il ragazzo di Arborea ha mandato un nuovo, promettente segnale. ( c.a.m. )

