Balliana d’oro in Slovenia 

Un trionfo magistrale colora d'azzurro le strade di Lubiana, dove l'Italia ha conquistato una memorabile medaglia d'oro nella cronostaffetta mista Juniores. A guidare il capolavoro della selezione nazionale è stato anche il corridore sardo Enrico Andrea Balliana, 18 anni di Arborea, fresco campione italiano, che insieme ai compagni e alle compagne di squadra ha frantumato i sogni di gloria della concorrenza continentale.

Il percorso

La spettacolare prova del mixed relay si è disputata su un percorso selettivo di 44 chilometri, equamente diviso tra la frazione maschile e quella femminile, regalando emozioni ad altissima intensità dal primo all'ultimo metro. A rompere gli indugi è stato il terzetto degli azzurrini composto, oltre che da Balliana, dai talentuosi Brandon Davide Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola. Il trio maschile ha imposto un ritmo esagerato fin dalle prime pedalate, facendo segnare parziali eccezionali: un fulmineo 14'49” al primo intermedio dopo 8 chilometri, posto in cima alla severa salita di Mozjanca, e un solidissimo 24'07” al secondo intertempo al chilometro 16,3. Un forcing asfissiante che ha visto Balliana staccarsi, stremato solo a ridosso del cambio, dopo aver traghettato i compagni verso un tempo parziale maschile di 30'35”84.

Le ragazze

Il testimone virtuale è passato poi alle scatenate azzurrine Azzurra Ballan, oro nella prova in linea continentale di sabato, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli, argento in linea a Montreal. Le ragazze hanno gestito con freddezza e classe la pressione e il prepotente ritorno della Svizzera, che a metà gara aveva tentato il colpaccio. La frazione conclusiva delle italiane è stata però semplicemente devastante, stroncando ogni velleità delle rivali e consolidando il primato sul traguardo. L'orologio si è fermato sul tempo totale di 1h07'22”, un crono inarrivabile per chiunque che ha proiettato la spedizione italiana sul gradino più alto del podio.

Il dominio

L'ordine d'arrivo ufficiale della rassegna europea certifica il dominio della nostra Nazionale: la medaglia d'oro va all'Italia con il tempo finale di 1h07'22”. La medaglia d'argento è stata conquistata da una sorprendente Polonia, staccata di 23” secondi dopo una grande rimonta nel finale. Bronzo alla Svizzera, che chiude sul terzo gradino del podio con un ritardo di 30” rispetto ai nuovi campioni d'Europa. Per l'Italia si tratta di un successo storico che esalta la continuità del movimento giovanile e lancia definitivamente Enrico Balliana nell'élite del ciclismo internazionale. Balliana oggi disputa la prova individuale a cronometro.

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