SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ciclismo.
09 ottobre 2026 alle 00:48

«Balliana, da professionista per vincere ancora» 

Gino Mameli, storico organizzatore di Monserrato, valuta le prospettive del talento di Arborea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una medaglia d’oro europea per impreziosire ulteriormente una stagione già ricca di soddisfazioni. Enrico Andrea Balliana, 18 anni, originario di Arborea ma emigrato a Brescia per conquistare un ruolo di spicco nel mondo del ciclismo, dopo il titolo di campione italiano juniores su strada si è ripetuto in grande stile agli Europei: medaglia d’oro nel Team Relay juniores. Il sestetto dell’Italia con Balliana, Brandon Davide Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan ha chiuso la cronostaffetta mista in 1h7’22’’, 23’’ di vantaggio sulla Polonia seconda, e ha lasciato la Slovenia con il riconoscimento più prezioso. Del presente di Balliana, ma anche del futuro visto che nel 2027 passerà dall’Ecotek Zero24 a un biennale da Under 23 alla Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookie, ne parla lo storico organizzatore monserratino Gino Mameli, decano del ciclismo sardo.

Mameli, Balliana torna dagli Europei con un oro.

«Il valore della medaglia è alto. Lui non fa attività in Sardegna da anni, visto che corre nel Bresciano: ha delle qualità e ha capito che nell’Isola sarebbe rimasto a un livello regionale. So che i genitori hanno fatto tanti sacrifici per poter gestire la sua permanenza fuori, è seguito da un grosso direttore sportivo come Giuseppe Martinelli e ora sta ottenendo risultati».

A che livello è arrivato?

«Secondo me di titoli ne conquisterà altri. È un ragazzo in crescita e che segue il ciclismo, altrimenti non si arriva a certi livelli. Il prossimo anno passerà professionista e sarà un salto molto duro dagli Juniores: bisogna vedere come risponde, perché non tutti ci sono riusciti. Di certo, però, non ha sfigurato ai Mondiali e ha aumentato il suo status dopo il titolo italiano».

Questo è il suo risultato principale, ma non l’unico.

«In due settimane ha fatto Mondiali ed Europei: evidentemente è un corridore che ottiene risultati e riesce anche a recuperare in poco tempo. Secondo me può essere un fattore positivo in vista delle corse a tappe, per quando sarà professionista, perché ha speso tantissimo. Arrivare ai Mondiali a 18 anni è un traguardo di un certo livello».

Quali sono le prospettive?

«Fino alla Juniores è stato fra i migliori, l’anno prossimo si vedrà se può farne una professione. Dobbiamo aspettare per capire che risultati può avere da professionista, però mi auguro e penso che abbia le qualità per riuscirci. Sarebbe bello, anche perché in Italia non ce ne sono tantissimi».

Si può dire che il 2026 sia stato l’anno della sua consacrazione?

«Il titolo italiano gli ha dato un nome e lo ha aiutato a conquistare altri risultati positivi, prima aveva raggiunto soltanto dei piazzamenti. Lo ha spronato a ottenere di più, la Bora che lo ha ingaggiato se n’è accorta. È ben seguito da uno staff, poi alla base ci devono essere anche le qualità dell’atleta».

Come lo posiziona fra i migliori corridori sardi?

«Bisogna vedere come inizierà il suo percorso da professionista. Loddo ha vinto una trentina di gare in carriera, Aru ha conquistato la Vuelta: c’è da capire se Balliana sia più da corsa singola o a tappe. Credo che possa essere un corridore bravo in salita, non solo in pianura, ma fra Juniores e professionismo c’è un netto divario e solo vedendolo nella nuova categoria si potrà capire. Di certo però è un bravo corridore, altrimenti non avrebbe vinto il titolo italiano e l’Europeo, comportandosi bene anche ai Mondiali».

Il ciclismo sardo: com’è la situazione attuale?

«In Sardegna, purtroppo, al momento c’è pochissimo. La federazione non si dovrebbe occupare dell’attività amatoriale, come fa spesso ora anche per questioni economiche, ma di quella agonistica giovanile che è in crisi perché non c’è un ricambio. Invece viene trascurata: così uno sport, non solo il ciclismo, non può crescere».

Cosa serve per avere qualcosa in più?

«Secondo me bisogna partire dalle scuole, per insegnare ad andare in bici: è quello che ho fatto io per anni. Poi, una volta che un ragazzo si appassiona, va seguito tramite società sportive vere e proprie. E strutture all’altezza che in Sardegna non ci sono, comprese le piste ciclabili che sono completamente sbagliate. Ora però il ciclismo è diventato uno sport ricco, anche rispetto ad altre discipline, e purtroppo non è sostenibile per tutti: servirebbe un aiuto da parte della federazione».

Continuerà a organizzare altre gare di ciclismo?

«Per il 2026 ho chiuso a settembre con tre iniziative, ma sto già pensando al calendario 2027. Ho 82 anni e ho iniziato col ciclismo quando ne avevo 13: avevo promesso che avrei smesso, ma non ci riesco. È una passione e una missione che ho, mi dice ancora di continuare. Finché la salute mi protegge proseguirò, anche perché ho richieste».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 