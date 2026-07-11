Balliana alla piccola Tre Valli 

Dopo il terzo posto a Solbiate Arno, il campione italiano Juniores di ciclismo, Enrico Balliana, resta nel Varesotto: oggi il diciottenne di Arborea (e suo fratello Andrea) correranno la 49ª Piccola Tre Valli Varesine di 123,8 km con partenza e arrivo a a Casale Litta e 191 corridori al via.

Si corre su strada anche in Sardegna, con il Trofeo Ozierese, a Tula, per Esordienti e Allieve, organizzata dall’omonima società ciclistica. Il circuito (da ripetere due volte) misura 20 km: ritrovo alle 8.30 in viale Repubblica, il via alle 10.

Intanto ieri nel GP Enzo Cainero di Udine, valido come campionato italiano Gravel, il migliore specialista sardo, Eros Piras (Donori Bike Team) ha chiuso 12° assoluto e 3° dei Master 3.

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