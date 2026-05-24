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Ciclismo.
25 maggio 2026 alle 01:16

Balliana a segno anche a imola 

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E sono quattro successi stagionali. Enrico Balliana, corridore di Arborea che corre per la bresciana Ecotek Zero24, è andato ancora a segno con una volata a due ieri sui 100,2 km del 3° Trofeo Omnia, per Juniores, disputato all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

Mountain bike

Il 25° Trofeo Gentilis, andato in scena per tutte le categorie nel parco guspinese, ha assegnati ieri anche i titoli sardi Master di mountain bike, specialità cross country, con l’organizzazione dell’Arkitano. Poco meno di cento i partenti.

I vincitori

Uomini . Juniores: Alesandro Fara (F. Coppi ‘72). Allievi 2° anno: Emanuele Piras (Fabio Aru Academy). Allievi 1° anno: Lorenzo Mulas (Nurri-Orroli). Esordienti 2° anno: Fabio Farinelli (Alghero Bike). Esordienti 1° anno: Alberto Saba (Uc Guspini).

Donne. Allieve: Carlotta Ghiani (Fabio Aru Academy). Esordienti: Greta Pirisino (F. Coppi ‘72).

I campioni sardi

Uomini . Élite Master: Alessio Fois. M1: Nicholas Garau (Sc Cagliari). M2: Alessandro Scano (Masbike). M3: Enrico Onidi (Arkitano). M4: Ciro Commesso (Donori Bt). M5: Pierpaolo Atzeni (Sc Cagliari). M6: Giorgio Atzeni (id.). M7: Mauro Valente (Arborea Bike). M8: Piero Spada (Pool Bike). M9: Giorgio Puddu (2000 Ricambi).

Donne . Open: 1. Sara Murgia (Du, Nurri-Orroli), 2. Sara Bonfanti (De, Aquascan B.). W1: Erica Pinna (Arkitano). W2: Raffaela Saravo (Olmedo B.).

RIPRODUZIONE RISERVATA

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