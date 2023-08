Balli e cinema d’estate 

Proseguono a Masainas gli appuntamenti per l’estate. Domani nella spiaggia di Is Solinas a partire dalle 20,30 Michele Mirabella sarà ospite dell’evento culturale Liberevento, sempre nella stessa giornata si potrà effettuare un’escursione nelle zone umide tra Porto Botte e Is Solinas. Mercoledì, invece, in piazza Belvedere serata dedicata ai bambini. Giovedì spazio al cinema all’aperto con il film “Il muto di Gallura”. Venerdì balli in piazza di Chiesa e domenica a Is Solinas, concerto della Seuinstreet band. ( f. mu. )

