Balli e canti tradizionali nella comunità alloggio 

Giornata speciale per i bimbi della comunità alloggio di suor Anna Cogoni a Terra Mala. Ieri mattina a far lor visita, è arrivato il gruppo “Froris de Beranu” che ha allestito uno spettacolo apposta per loro. Tutti vestiti con l’abito tradizionale, non solo gli adulti ma anche i più piccoli componenti del gruppo, hanno coinvolto gli ospiti nelle danze.

«È stata una nuova e intensa esperienza quella con i bambini ospiti nella comunità di suor Anna», spiega la presidente del gruppo Adele Cogoni. «I bambini si sono uniti al gruppo per ballare e per cantare. È stata una giornata ricca di amore, che ha arricchito tutti noi».

Prima della visita a Terra Mala, il gruppo Froris de Beranu ha fatto visita agli anziani di una casa di riposo in via Marconi regalando anche a loro un piccolo spettacolo. E sono stati momenti di gioia con i nonnini coinvolti nelle danze e che hanno molto apprezzato anche i costumi del gruppo. I componenti hanno inoltre spiegato l’importanza dei balli e della tradizione.

Ogni anno, tranne il periodo del Covid, nei giorni tra Natale e fine anno, il gruppo organizza piccoli spettacoli nelle case di riposo e nelle comunità alloggio con gli ospiti che li aspettano con ansia.

