Balli e canti dal Messico all’India: «Un palco di speranza» 

I colori, la musica, le danze, e Sestu che diventa ancora una volta il centro del mondo. Si rinnova il successo dell’International Folk Fest, venerdì sera si è chiusa l’ultima serata e il gruppo I Nuraghi, organizzatore del festival, archivia un’altra edizione di successo. Oltre 1500 presenze in tre giorni, una media di 500 a serata, più che sufficienti per riempire il giardino di Casa Ofelia.

«Chiudiamo un’edizione fantastica come sempre», dichiara Renato Cannas, che ha curato l’organizzazione, «da ottobre ci rimetteremo al lavoro. Lo scopo resta portare gruppi sempre nuovi, da tutto il mondo, nonostante i costi e gli spostamenti possano essere complicati». Tre serate uniche: i balli e le danze del gruppo messicano Ballet Folclorico Herencia, i costumi pieni di storia e tradizione del Kalakar Instution of Dance dall’India, o ancora il gruppo Jasenka dalla Repubblica Ceca, tra musiche tradizionali e abiti che anche in questo caso riportano a un passato mai lontano, e tanti altri ancora. «In questo tempo, segnato da tensioni, conflitti e divisioni, eventi come questo diventano un simbolo concreto di convivenza e dialogo», ha detto la sindaca Paola Secci sul palcoscenico: «I gruppi provengono da terre lontane, culture diverse, tutti accolti come fratelli e sorelle, uniti nel rispetto reciproco e nella voglia di conoscersi. I popoli non si osservano da lontano, si incontrano, si guardano negli occhi, ballano insieme. Un palco di speranza».

Atmosfera conviviale e di gioia tra i partecipanti: «La parte più bella è stata visitare tanti posti insieme, provare i vostri vini, in particolare il Cannonau, fare nuove amicizie. Abbiamo ricevuto ovunque una splendida accoglienza», commenta Vit Ludva, dal gruppo ceco; mentre per George Munos Gonzales dal gruppo spagnolo San Francisco de Asis de La Peña “El Botijo”, «è stata un’esperienza irripetibile e meravigliosa, che abbiamo condiviso tutti insieme, con gioia, vedendo tante performance stupende». Per la prossima edizione gli organizzatori pensano di invitare un gruppo anche dalla Nuova Zelanda, e si discute anche del luogo dove si svolgerà. Tra i candidati c’è il parco Marcis, in questo momento in restauro e potenzialmente molto grande e accogliente.

