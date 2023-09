Balli, canti e burlesque: la risposta al degrado in piazza del Carmine 

Ci sarà ancora luce domani pomeriggio quando partiranno i primi balli latino-americani. Tutti i giovedì di settembre, dalle 18 alla mezzanotte, piazza del Carmine diventerà una grande sala da ballo all’aperto con musica, spettacoli, danze e dj che coinvolgeranno cagliaritani e turisti. Il progetto del Comune con l’associazione Kickboxing andy hug club si chiama “Danzedì” e nasce con un obiettivo: «Valorizzare e rilanciare un importante spazio pubblico della città attraverso i balli», provando a liberare piazza del Carmine dal degrado, spiega l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia.

L’idea

L’idea su cui si fonda è che la riqualificazione di un luogo non possa avvenire mediante semplici operazioni di “cosmesi” relative all’arredo urbano: «Uno spazio, infatti, si rigenera solo se ritrova una funzione, solo se è vissuto, fruito, frequentato regolarmente dai cittadini. E soltanto in questo modo diventa anche più sicuro», dice ancora Sorgia. Che poi aggiunge: «Eventi come Danzedì si inseriscono nel progetto che l’amministrazione sta portando avanti per riqualificare la piazza. Perseguendo questo obiettivo, con una delibera di Giunta abbiamo ridotto l'importo della tassa sull'occupazione del suolo pubblico del 90% per chi organizza eventi in piazza del Carmine».

Programma

Si parte dunque domani con le danze caraibiche e balli latino americani. Il 14 sarà la volta del burlesque e della danza il ventre con l’associazione Eshal. La settimana successiva protagonista sarà la star internazionale Alfredo Equestre, della scuola Country dance di Roma, che presenterà la Square dance Italy. In piazza anche l’esibizione dei Crazy Rebels (gruppo locale) che mostreranno come l’arte della danza si può sposare con l’arte di strada e la comicità. Il 28 spazio al folklore tutto sardo con “Is ballus de prazza” con Bruno Camedda. «Danzedì è un invito aperto a tutti, una festa in cui la danza diventa il linguaggio universale dell'espressione e dell'unità. Una sfida che vogliamo vincere», conclude Patrizia Cuccu, oragnizzatrice dell’evento. ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA