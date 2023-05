Balletto si arruola con “Solinas presidente” 

«Adesso, lei presidente cosa fa? Passa al misto?». La domanda, ironica e provocatoria, la rivolge Matteo Massa (capogruppo dei Progressisti) al presidente del Consiglio Edoardo Tocco mentre il consigliere sta per illustrare l’ordine del giorno (votato poi all’unanimità) sull’equiparazione del contratto dei dipendenti degli enti locali ai regionali. Ore 18.30 di martedì 16 maggio, Palazzo Bacaredda: l’intervento dei consiglieri viene interrotto dall’annuncio del presidente della commissione Bilancio Alessandro Balletto. «Annuncio che da questo momento passo al gruppo Solinas presidente». L’esponente di Forza Italia se ne va, addio e grazie. Senza rancore. Ma forse un po’ a sorpresa. Perché da un po’ di tempo era dato vicino a Stefano Tunis. Invece adesso approda nel gruppo guidato da Aurelio Lai, dove ci sono anche Roberta Perra, Marcello Piras e Antonello Angioni. Tutti eletti a Palazzo Bacaredda con altre liste e confluiti nella compagine consiliare (dopo l’esperienza nell’Udc) che porta il nome del governatore. Un gruppo non sempre allineato con la maggioranza che sostiene la Giunta guidata dal sindaco Paolo Truzzu. «Mi dispiace», dice Edoardo Tocco, che con Balletto formava il gruppo consiliare di FI. «Gli auguro il meglio, spero non cambino i rapporti personali e di amicizia». ( ma. mad. )

