Balletto: «Ecco il piano per 28 istituti» 

«Entro il 2026 rimetteremo in sesto ventotto scuole, grazie a cinquanta milioni di euro: trenta del Pnrr, gli altri venti tra fondi Iscola della Regione, avanzo di bilancio e Piano di sviluppo e coesione. E poi abbiamo altri sette milioni in più dal bilancio metropolitano per il patrimonio scolastico. Alessandro Balletto è il delegato della Città metropolitana a Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio. Quelle cifre sono in un rapporto dove elenca le scuole superiori nelle quali arriveranno gli operai della Città metropolitana.

«Certo, un patrimonio scolastico che in certi casi arriva ad avere settant’anni ha bisogno di ben altre cifre», sospira Balletto, «ma con questo programma, che dobbiamo realizzare entro il 2026, si possono fare tante cose per l’edilizia scolastica degli istituti superiori». Sono quelli per cui era competente la Provincia, e ora sono “metropolitani”.

«Riqualificheremo tante scuole tra cui il Brotzu di Quartu, il Convitto di Elmas, l’agrario Duca degli Abruzzi sempre a Elmas, il nautico Buccari a Cagliari», aggiunge Balletto, «solo per fare qualche esempio. E arriveranno soldi anche per il Riva, che per metà è destinato a ospitare il Convitto nazionale, di nostra competenza, mentre nell’altra metà resteranno le elementari. Il nostro programma», conclude, «riguarda riqualificazione statica ed energetica, gli interni e il comfort».

