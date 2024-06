Ballerine in erba sul palco per il saggio finale della scuola  

Il saggio finale delle allieve ha concluso la stagione del Centro studi danza dedicato alla memoria di Maria Franca Pani, l’insegnante di Lanusei scomparsa prematuramente otto anni fa.

Sul palcoscenico del teatro Tonio Dei, davanti ai genitori entusiasti, si sono esibite le ballerine in erba (una cinquantina in tutto, tra loro un bambino) di Lanusei, Arzana, Escalaplano, Tertenia e Tortolì, i paesi in cui il Centro studi danza ha messo radici sulla base di una consolidata tradizione.

A giudare allievo e allieve (di età compresa tra i quattro e i tredici anni) le insegnanti ucraine Kateryna Tromka e Tatyana Komarova, ormai colonne del Contro Stdui danza, la cui attività riprenderà il prossimo settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA