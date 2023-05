Balle di foraggio in fiamme 

Un incendio, per il quale non si esclude la pista dolosa, è divampato ieri intorno alle 18 in un terreno privato che si affaccia sulla provinciale 86, davanti al cimitero di Villamassargia. A fuoco sterpaglie e balle di seminativo imballato in un’area di circa mezzo ettaro. Sul posto hanno operato per circa un’ora i vigili del fuoco e la Forestale di Iglesias oltre al Gev Villamassargia. I carabinieri hanno invece dirottato il traffico altrove per lasciare libera la Provinciale 86. Poco dopo le 19 la situazione è tornata alla normalità. (s. f.)

