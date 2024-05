Ballardini non disporrà di Defrel  

Il Sassuolo prosegue la marcia di avvicinamento al match col Cagliari. Tra sedute serrate di allenamento e la preoccupazione di non farcela, cerca di recuperare l'attaccante Defrel, che da fine aprile lamenta un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e non si è ancora ripreso, saltando gli ultimi tre match. Out anche il lungodegente Berardi e Castillejo. Tutti gli altri a disposizione di Ballardini, che pensa a un 3-5-2 per superare i rossoblù.

La salvezza

Daniel Boloca, centrocampista neroverde, ha parlato della salvezza: «Ci crediamo al 100% perché la vita insegna che tutto è possibile. Dobbiamo lavorare duramente con il Cagliari e dare tutto per centrare un risultato positivo». Poi la lucida analisi sui problemi che hanno portato il Sassuolo a trovarsi al penultimo posto: «Non ha funzionato a livello mentale, siamo stati deboli da quel punto di vista, anche perché in tantissime partite abbiamo dimostrato che le qualità ci sono. Abbiamo anche superato squadre importanti, ma la responsabilità di questa situazione è solo nostra, ora dobbiamo soltanto cercare di rimediare a quanto fatto fino ad ora e dare tutto per raggiungere la salvezza».

