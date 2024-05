Ballardini: «Noi non all’altezza» 

Reggio Emilia. Il ko col Cagliari costa la retrocessione al Sassuolo dopo 11 anni consecutivi in Serie A. La squadra ha perso un’anima e nel tempo giocatori importanti, sempre venduti a caro prezzo (Frattesi, Scamacca, Locatelli, Raspadori, Acerbi) ma non sempre sostituiti con calciatori all’altezza. E quest’anno si è aggiunto l’infortunio a Berardi, l’unico in rosa di classe superiore. Da lì in poi il crollo e la fine (per ora) di un modello che aveva portato i neroverdi all’Europa League nel 2016. Una crescita cominciata nel 2002 quando Giorgio Squinzi aveva rilevato il club in C2 chiamando in panchina tecnici quali Allegri, Pioli, Di Francesco, De Zerbi. La sua scomparsa nel 2019 è stato il punto di svolta.

«Siamo molto dispiaciuti perché pensavamo di fare un altro percorso», il commento dell’allenatore Ballardini, «ci sono dei momenti in una stagione dove devi avere quell’attenzione e furore in più. Non abbiamo l’abitudine a lottare, aggredire. Abbiamo altre caratteristiche. Non siamo stati all’altezza della Serie A. Ci siamo nascosti anziché volere la palla, la situazione è stata difficile e molto pesante. I giocatori sono stati condizionati dal momento. Ma qui c’è una società forte, una qualità nelle persone. I dirigenti sono capaci e i giocatori anche. È una nuova partenza».

