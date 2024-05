Ballardini, l’impresa nacque su un trattore  

Gli occhiali da sole sempre e comunque, tra l’inquietudine e quel velo di malinconia. Non li toglieva nemmeno sotto la pioggia. Così come il giubbotto marrone portafortuna: lo ha indossato anche con trenta gradi all’ombra, sino a quando la salvezza è diventata matematica. Scaramantico a dir poco. Schivo. Cupo e ombroso. Impenetrabile. I suoi sorrisi davanti alle telecamere si contavano sulle dita di una mano, quell’anno. Davide Ballardini non passava certo per essere un allenatore mediaticamente brillante. Anzi, faceva di tutto per apparire scontato e banale. Rispondeva con le stesse parole e lo stesso tono sommesso qualsiasi fosse la domanda. Era la sua strategia, forse, per non rubare la scena alla squadra e, soprattutto, al presidente Cellino del quale sembrava essere succube (ma in fondo non lo era affatto). Come un’ombra, scappava dai riflettori e si mimetizzava tra le piante di Asseminello dove non ha lasciato chissà quali ricordi, va detto. A lui, però, è legata una delle imprese più grandi nella storia recente del Cagliari, nella stagione 2007-08, partendo da dieci punti alla fine del girone d’andata e chiudendo a quarantadue. Probabilmente la più importante, almeno emotivamente, dopo lo scudetto e la qualificazione in Coppa Uefa. Oggi ha sessant’anni tondi tondi e da un mesetto circa guida il Sassuolo con cui insegue l’ennesima “missione impossibile”. E domenica a Reggio Emilia si gioca proprio contro i rossoblù l’ultima chance per provare a difendere la Serie A sino alla fine. Viceversa, ci sarà lui tra il Cagliari e una salvezza altrettanto speciale con Ranieri in panchina. Incredibile.

Dalla polvere all’altare

Il Cagliari nel destino di Ballardini, gli ha permesso di costruirsi una carriera a certi livelli partendo praticamente dal nulla e allenare, tra le tante, Lazio, Genoa e Bologna. Eppure, la prima volta nell’Isola, nel 2005, fu un flop pazzesco. Arrivò alla terza giornata (dopo l’esonero record di Tesser già alla prima e le turbolente dimissioni di Arrigoni alla seconda) e in nove partite conquistò la miseria di quattro punti senza mai vincere. Così, quando poi Cellino lo richiamò, due anni e mezzo dopo, l’ambiente rimase sotto shock, era fine dicembre e già serpeggiava nell’aria la rassegnazione alla retrocessione. «Stavo guidando il trattore quando ricevetti la telefonata del presidente», svelò poi lo stesso Ballardini in una delle sue poche concessioni personali, smascherando così il suo amore per la campagna. Quella telefonata gli ha cambiato la vita.

Cossu trequartista

Al giro di boa, il Cagliari era ultimo con appena dieci punti. La molla scattò contro il Napoli, rivale storica per i tifosi, il 27 gennaio del 2008, con la rimonta firmata Matri-Conti tra il 93’ e il 94’. Da lì iniziò una fantastica scalata in classifica che portò i rossoblù a salvarsi addirittura con una giornata d’anticipo vincendo a Udine grazie al primo gol di Andrea Cossu, proprio lui. Il fantasista sardo fu una delle soddisfazioni personali più grandi tra quelle che hanno fatto da contraltare alle tante pressioni subite dall’alto (non solo su Larrivey). Era appena tornato dal Verona e fu proprio Ballardini a cucirgli addosso per la prima volta il vestito del trequartista col quale si prese finalmente il “suo” Cagliari conquistando addirittura la Nazionale.

Il finale amarissimo

Sempre quell’anno, Conti diventò leggenda ed esplosero sia Matri che Acquafresca. Alla fine del campionato, però, le strade si separarono di nuovo. E quando poi Ballardini tornò in Sardegna per la terza volta, nel 2011, finì malissimo: licenziato per giusta casa dopo soli quattro mesi. La querelle giudiziaria si è trascinata per anni e chiusa in favore del tecnico ravennate solo di recente, quando la proprietà della società era già cambiata. Nel frattempo, ha conquistato altre salvezze clamorose con altre squadre tornando nell’Isola solo da avversario o in vacanza con la famiglia. In cuor suo, ha sperato di tornarci una quarta volta da allenatore dei rossoblù e quando ha accettato l’offerta del Sassuolo certo non immaginava che la salvezza sarebbe passata proprio per la gara col Cagliari. Spietato destino.

RIPRODUZIONE RISERVATA