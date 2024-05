Ballardini: «Coraggio  e sfacciataggine» 

«Coraggio e sfacciataggine». Davide Ballardini suona la carica: «Bisogna avere coraggio ed essere sfacciati. Ma in questo bisogna avere equilibrio, bisogna che ci emozioniamo insieme. Per coraggio sfacciato», tiene a precisare l’allenatore del Sassuolo, «intendo “voglio la palla, mi faccio vedere, mi prendo delle responsabilità, faccio una corsa in più”. Perché abbiamo buoni giocatori, di talento, ma il talento senza il cuore non mi emoziona» .

Ultima spiaggia

Missione al limite dell’impossibile. «Se siamo arrivati a due partite dalla fine ancora in corsa non è che abbiamo fallito sempre», mostra il petto Ballardini. «Quello che mi dà delle buone sensazioni è proprio la squadra, le cose che ho sempre sottolineato, le qualità e la serietà di questa squadra. Questo», insiste, «è quello che mi dà la forza di dire, la consapevolezza che noi faremo la partita che serve». Il tecnico del Sassuolo non ha dubbi: «Se ci togliamo quella pesantezza che questi momenti ti portano ma giochiamo con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, faremo una grande prova».

Il Cagliari? «A noi poco interessa degli avversari», taglia corto Ballardini, che in passato ha allenato in tre occasioni i rossoblù. «Io sottolineo che se facciamo la prestazione con le nostre qualità e il nostro ordine, la nostra organizzazione, a noi poco interessa degli avversari».

