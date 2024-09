Balla e segna con Su Maistu: “Alé Casteddu” 

Cuore rosso e blu: Su Maistu, il rapper di Mogoro, metà della storica formazione dei Balentia, è uscito domenica col nuovo singolo “Alé Casteddu”. Presentato in anteprima alla Unipol Domus in occasione della partita Cagliari-Napoli e disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il brano, pubblicato dall’etichetta Nu*ragika Recordz/Roots, è stato registrato, mixato e masterizzato al Sonada Studio di Donori da Andrea Aru e Vladi Frau.

Una dedica al Cagliari, alla sua storia e ai suoi tifosi. Rime in stile conscious, sulla base boombap curata da Antonio Deidda, in arte Owsir, rapper e producer cagliaritano, autore anche della grafica di copertina, a proposito delle quali Su Maistu, al secolo Alessio Mura, ha dichiarato: «È un pezzo al quale tengo molto e in cui credo si possano rispecchiare tutti coloro che, come me, vedono nel Cagliari un aspetto importante della nostra identità di sardi. È qualcosa che va ben oltre lo sport e l’ho potuto capire appieno, oltre che nelle partite in casa, anche nelle trasferte. Il Cagliari per i sardi e soprattutto per quelli fuori dall’Isola, rappresenta qualcosa di valore in cui identificarsi».

