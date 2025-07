Baliani e Giagnoni a Villagrande Strisaili 

Prosegue oggi senza soste il NurArcheo Festival de Il Crogiuolo su due piazze: Villagrande Strisaili e Urzulei. Stasera alle 20.30 a Villagrande Strisaili, a S’Arcu e is Forros, ecco approdare uno degli ospiti di punta: Marco Baliani con la prima regionale del suo “Qunado gli dei erano tanti” dedicato alle scritture di Roberto Calasso, regia di Maria Maglietta, una produzione Casa degli Alfieri.

A seguire, alle 22, stessa location, altra stella del teatro italiano, Lucilla Giagnoni, che interpreta, in prima regionale, il suo “Casta Diva” dedicato alla divina Maria Callas.

Ma la serata di oggi si aprirà, in contemporanea anche a Urzulei, dove alle 20.30 in piazza Fontana Vecchia andrà in scena “Histoire Naturelle. Corps exaltes - Poesie du present”: lo spettacolo in prima nazionale con Magdalena Hidalgo Witker e Nicolas Moreno della compagnia francese Cie.adeux.

