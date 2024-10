Balestrino, tuttocampista: «Selargius, che bel clima» 

Tra le formazioni protagoniste del prossimo torneo di Eccellenza femminile c’è anche il Selargius. Dopo un anno di ambientamento nella categoria chiuso al penultimo posto, la squadra granata riparte con nuovo entusiasmo.

Chiara Balestrino, 19enne, mediano di ruolo, alla sua seconda stagione nel club, mostra tutta la sua fiducia in vista della nuova stagione presto al via. «C’è un bel clima per lavorare bene e più esperienza rispetto ad un anno fa. La rosa è stata rinnovata e migliorata. C’è più consapevolezza di poter puntare più in alto». La centrocampista cagliaritana racconta il suo approccio al mondo del pallone. «In famiglia si respirava aria di calcio, giocavo con mio fratello sin da piccola». Poi dall’esperienza al Sinnai Calcio con i maschietti al mondo femminile in maglia granata, il passo è stato davvero breve.

Tuttocampista

«Qui c’è un bell’ambiente e a livello personale mi piacerebbe far bene con il Selargius. Il mio obiettivo è migliorare e poter giocare a buoni livelli». Il percorso di crescita passa anche dalla posizione in campo. «Mi piace il ruolo di mediano, ma con l’allenatore stiamo lavorando per migliorare nella posizione di mezzala e magari per giocare anche più avanti».

A segno

Tra gli obiettivi stagionali e non solo della Balestrino c’è anche quello di migliorare il suo score realizzativo: nella scorsa stagione la giocatrice si è limitata a segnare un solo gol su calcio piazzato. «Sto lavorando anche su questo e speriamo di progredire ancora, mi piace anche servire assist alle mie compagne». Intanto prosegue la preparazione della squadra di Riccardo Matere in vista dell’inizio di campionato a novembre.

