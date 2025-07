Balestrieri pronti alla grande sfida 

L’estate medioevale di Iglesias, che ha avuto inizio sabato scorsocon la “Chiamata” dei balestrieri entra nel vivo.

La sfida

Il prossimo appuntamento è stato fissato per sabato 2 Agosto: prende il via il torneo con la Balestra antica da Banco, giunto quest’anno alla ventiseiesima edizione. L’abilità dei balestrieri di Iglesias sarà la protagonista di questa sfida dal fascino antico, che avrà luogo nel suggestivo chiostro di San Francesco. Si sfideranno i più abili balestrieri che durante l’evento della Chiamata sono stati abbinati ai quartieri storici della cittadina medioevale, ovvero, Santa Chiara, Castello, Mezo e Fontana. I balestrieri della cittadina medioevale appartengono alla Società balestrieri Villa Ecclesiae, capitanata da Gianni Marzeddu, e all’associazione balestrieri di Iglesias, guidata da Marco Oi.

L’estate medioevale proseguirà con la Festa delle Bandiere, nella centrale Piazza Sella, in programma il 12 Agosto. Un appuntamento ricco di musica e colori, al quale parteciperanno musici e sbandieratori, provenienti non soltanto dalla Sardegna, ma anche da altre regioni d’Italia. Un autentico percorso culturale, interprete di profonde emozioni, capace di richiamare in città centinaia di turisti, appassionati e curiosi. Il corteo storico andrà in scena il 13 Agosto ed è giunto alla sua ventinovesima edizione. Parteciperà una ampia delegazione del Comune di Pisa, gemellato con Iglesias, e sfileranno per le vie e le piazze della città dai cinquecento ai seicento figuranti.

Il programma

L’evento della Estate Medioevale è curato e promosso dalla Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae, con il suo presidente Mauro Ciccilloni, e dall’assessorato alla Cultura, Spettacolo e grandi eventi del Comune di Iglesias, guidato dall’assessora Carlotta Scema. La cultura di un popolo custodita nella memoria e nel cuore di una città che si appresta a vivere i riti antichi dell’estate medioevale, come racconta il presidente della Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae, Mauro Ciccilloni che spiega: «Il nostro è un lavoro molto impegnativo e curato nei minimi dettagli, viaggiamo nel tempo, fra i riti e la storia che ha contraddistinto il nostro popolo. Lavoriamo insieme alle associazioni, e all’amministrazione comunale. È un lavoro di squadra in sinergia con altre realtà affini nella storia e nella cultura del nostro popolo. Cerchiamo ogni anno, di migliorare perseguendo la continuità storica, e anche e soprattutto un lavoro di educazione alla storia della nostra cultura più profonda».

