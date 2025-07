Balestra da banco, Walter Vittori  è il migliore d’Italia 

Un viaggio appassionante fra arte e maestria per conquistare la vittoria del Campionato Italiano di tiro con la balestra antica. L’iglesiente Walter Vittori conquista il gradino più alto del podio a Gualdo Tadino, nel cuore dell’Umbria: «Un grande sogno che si realizza, è sempre emozionante, come se fosse la prima volta», il commento a caldo. E in effetti per Vittori, che si laureò campione già 17 anni fa a San Miniato (in Toscana), è un bis. «Questa mia vittoria – prosegue il campione – racconta la mia passione incontenibile per questa disciplina antica e la sua storia. Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questa nuova avventura e sono orgoglioso della mia città, alla quale dedico questo titolo».

Il tiro con la balestra antica da banco è una disciplina sportiva che a Iglesias ha visto il suo esordio nel 2001, conquistando appassionati e curiosi che con amore e maestria non soltanto sono divenuti abili tiratori ma si sono cimentati anche nella creazione delle tipiche armi medievali. Walter Vittori ha vinto i tornei cittadini nel 2003, 2004 e 2007. A Gualdo Tadino ha sfidato i migliori tiratori balestrieri di tutta Italia, provenienti da centri di antica tradizione: da Assisi ad Amelia, da Norcia a Pisa, da Terra del Sole a Prarostino, da Volterra a Ventimiglia.

Al campione sono pervenute anche le congratulazioni del sindaco Mauro Usai e dell’assessora alla Cultura, Carlotta Scema.

In Umbria Vittori è stato accompagnato dal presidente della associazione Balestrieri di Iglesias, Marco Oi: «Sono orgoglioso del risultato raggiunto e fiero del lavoro che abbiamo svolto con successo», ha dichiarato quest’ultimo.