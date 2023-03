Balentia, il ritorno: potere alla parola 

«Nei nostri dischi il sardo l’ha fatta sempre da padrone, è vero, ma non abbiamo mai disdegnato l’italiano e queste 4 canzoni sono nate così. Ovviamente continuiamo a scrivere in sardo, la nostra lingua madre, ma qui abbiamo voluto sfidare noi stessi e provare una cosa nuova. Dopo tanti anni di carriera, ci sentiamo liberi di sperimentare e fare quello che ci piace».

Trovare le parole giuste può essere l’esercizio di una vita. Lo sanno bene i Balentia, storica formazione del rap sardo, nata a Mogoro e cresciuta per quasi 30 anni, sempre alla ricerca di quella alchimia perfetta, una caccia al tesoro che, a 4 anni dall’ultimo album “Nieddu”, li ha portati ad un nuovo ep: “Le Giuste Parole”. Quattro canzoni, disponibili in formato fisico (300 copie numerate) e digitale, che affondano le radici nell’esperienza comune della pandemia, indagando la complessità dei rapporti tra esseri umani e tra esseri umani e lo spazio che ci è dato occupare, ma questa volta, a sorpresa, i testi sono tutti in italiano. Rime firmate da Su Maistu (Alessio Mura), metà dei Balentia col fratello Andrea (Lepa); musica prodotta da Andrea Aru e Vladimiro Stefano Frau al Sonada Studio di Donori, col mastering di Federico Mundula, la collaborazione di Nicolò Nioi (tastiere e cori), Alice Picci (voce), Matteo Piras (basso) e foto di copertina di Stefano Pia, con la grafica di Fabrizio Melas. Da “Che ne sai”, brano sull’esperienza di volontariato al carcere di Uta, a “Un bambino che cammina”, che racconta con gli occhi di un bambino il momento del lockdown e che, dal 17 marzo, sarà accompagnato dal video interpretato dalla figlia di Su Maistu, Eleonora, per la regia di Federico Branca, “Le giuste parole” è un lavoro urgente, ma cesellato con maestria. «Avevamo l’esigenza di fare uscire questi brani, che hanno un significato profondo, legato al periodo che tutti abbiamo vissuto», ci ha raccontato Su Maistu, «ma anche alla nostra visione del rap, che non è proprio scanzonata».

Trovare le parole giuste può essere l’esercizio di una vita. Lo sanno bene i Balentia, storica formazione del rap sardo, nata a Mogoro e cresciuta per quasi 30 anni, sempre alla ricerca di quella alchimia perfetta, una caccia al tesoro che, a 4 anni dall’ultimo album “Nieddu”, li ha portati ad un nuovo ep: “Le Giuste Parole”. Quattro canzoni, disponibili in formato fisico (300 copie numerate) e digitale, che affondano le radici nell’esperienza comune della pandemia, indagando la complessità dei rapporti tra esseri umani e tra esseri umani e lo spazio che ci è dato occupare, ma questa volta, a sorpresa, i testi sono tutti in italiano. Rime firmate da Su Maistu (Alessio Mura), metà dei Balentia col fratello Andrea (Lepa); musica prodotta da Andrea Aru e Vladimiro Stefano Frau al Sonada Studio di Donori, col mastering di Federico Mundula, la collaborazione di Nicolò Nioi (tastiere e cori), Alice Picci (voce), Matteo Piras (basso) e foto di copertina di Stefano Pia, con la grafica di Fabrizio Melas. Da “Che ne sai”, brano sull’esperienza di volontariato al carcere di Uta, a “Un bambino che cammina”, che racconta con gli occhi di un bambino il momento del lockdown e che, dal 17 marzo, sarà accompagnato dal video interpretato dalla figlia di Su Maistu, Eleonora, per la regia di Federico Branca, “Le giuste parole” è un lavoro urgente, ma cesellato con maestria. «Avevamo l’esigenza di fare uscire questi brani, che hanno un significato profondo, legato al periodo che tutti abbiamo vissuto», ci ha raccontato Su Maistu, «ma anche alla nostra visione del rap, che non è proprio scanzonata».

Perché la scelta dell’italiano? Per quasi 30 anni la lingua sarda è stata la vostra bandiera.

«Nei nostri dischi il sardo l’ha fatta sempre da padrone, è vero, ma non abbiamo mai disdegnato l’italiano e queste 4 canzoni sono nate così. Ovviamente continuiamo a scrivere in sardo, la nostra lingua madre, ma qui abbiamo voluto sfidare noi stessi e provare una cosa nuova. Dopo tanti anni di carriera, ci sentiamo liberi di sperimentare e fare quello che ci piace».

Rappare “Le Giuste Parole”, in questo caso.

«Amo il concetto di parola. Attraverso la parola puoi dire tante cose, ma devi essere abile a pesarle e, quando ci siamo resi conto dei contenuti di queste canzoni, ci siamo detti: forse questa volta le abbiamo trovate le giuste parole per raccontare un momento particolare e la sua atmosfera».

Eppure in questo momento le parole giuste sembrano mancare, anche ai vertici politici del Paese.

«Senza voler fare polemica, è chiaro che ormai si parla tanto, troppo. Bisognerebbe fare un passo indietro, anche nei social, stare tutti un po’ più attenti alle parole che usiamo e ai comportamenti che teniamo, anche nei confronti dell’ambiente in cui viviamo».

Ne parlate ne “L’Occasione”.

«Sì, un’occasione che abbiamo, ma ancora per poco. Da padre di famiglia penso a quello che lasciamo a chi verrà dopo di noi, sia dal punto di vista ambientale, che del vivere civile e l’impressione è che non ci sia la giusta attenzione, che non si stiano cercando le giuste parole».

La Sardegna ne sa qualcosa!

«Noi siamo profondamente affezionati al posto in cui viviamo e vederlo deturpato ci fa male al cuore. La Sardegna avrebbe bisogno di più attenzioni, soprattutto da parte di noi sardi».

Nel 2022 avete ricevuto il premio alla carriera dal comune di Mogoro e quello per il miglior testo di “Cali Sensu” al Premio Andrea Parodi. Sensazioni?

«A Mogoro è stato bello, gli amministratori sono più giovani di noi e sono nostri fan, cosa che ci fa molto piacere. Il Parodi, poi, per noi ha significato veramente tanto, è un premio importante e riceverlo è stato un riconoscimento per il nostro impegno con la lingua sarda e tutto il lavoro di questi anni».

E a che punto siete della vostra storia?

«A quasi 30 anni dal via e speriamo che ce ne aspettino altrettanti! Cose da dire ne abbiamo, certi interruttori non si spengono, ma bisogna rimanere aperti a nuove sfide».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata