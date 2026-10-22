SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Bari Sardo.
23 ottobre 2026 alle 00:40

Balenottera arenata a Bucca ‘e Strumpu salvata dai bagnanti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pomeriggio di mare calmo a Bucca ‘e Strumpu, quando una sagoma scura si è adagiata a pochi metri dalla battigia. Era una balenottera, visibilmente disorientata e stanca. A notarla per primi alcuni bagnanti insieme a operatori turistici. Chi era in costume, chi in infradito, chi aveva appena finito il caffè al chiosco. Si sono guardati un attimo, poi sono entrati in acqua. In pochi minuti, intorno al mammifero si è formato un gruppo spontaneo di quindici persone. Quello che è successo dopo è durato quasi due ore. Il gruppo è entrato in acqua e, formando una catena umana, è riuscito a spingere l’animale verso il largo. Ma la balenottera non teneva la rotta. Dopo poche decine di metri girava su se stessa e faceva ritorno in spiaggia, arenandosi di nuovo. Una scena ripetuta più volte, raccontano i testimoni, con l’animale spossato e le persone sempre più determinate a non lasciarlo. La svolta è arrivata con l’idea di spostare il tentativo al golfetto della torre. Lì, scortata a nuoto e non più solo spinta, la balenottera ha trovato il largo. Un ultimo soffio in superficie, un colpo di coda potente e poi è scomparsa nel blu, diretta verso il mare aperto. In spiaggia, mercoledì pomeriggio, è rimasto solo l’applauso e quindici persone bagnate, abbracciate, alle quali è rimasta la certezza di aver restituito qualcosa all’immensità. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani