Baleari e Corsica, abitanti in crescita 

Sarà che in certi casi il fisco è più leggero. Oppure che la continuità territoriale - e in generale il sistema dei collegamenti con la terraferma - è più efficiente. O, ancora, che lo Stato centrale negli ultimi hanno ha varato una serie di provvedimenti (è il caso della Spagna) per riequilibrare lo svantaggio insulare. Forse è anche grazie a questi fattori che Corsica, Baleari e Canarie, invece che spopolarsi come la Sardegna, acquistano nuovi abitanti. A Maiorca, Ibiza e Minorca i residenti sono passati dai circa 700mila degli anni Novanta al milione e 200mila abitanti di oggi. E le previsioni per il futuro parlano di un ulteriore incremento: da poco le Baleari hanno festeggiano il “Reb”, regime speciale pensato per riequilibrare gli svantaggi strutturali delle isole Baleari. La Comunità autonoma – l’equivalente della nostra amministrazione regionale – riceverà da Madrid finanziamenti per 600 milioni di euro in più rispetto al passato.

E le Canarie? Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e le altre sorelle hanno visto aumentare la popolazione da 1,5 milioni del 1990 fino a oltre 2,2 milioni. Anche grazie a una fiscalità vantaggiosa che ha attratto nuovi residenti. Lo stesso percorso hanno seguito le statistiche della Corsica: trent’anni fa gli abitanti erano poco più di 200mila, ora sono 340mila. La Sardegna invece si muove su un piano inclinato (verso il basso): negli ultimi vent’anni ha perso il 3% dei residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA