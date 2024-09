Baldussi non basta: il Cus Cagliari ne fa tre al Pirri   

Cus Cagliari 3

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Prefumo (36’ st Bisoffi), Piroddi, D. Asunis, Fiori, Salaris (13’ st Puddu), Siddu (36’ st Zucca), Baldussi, Balloi (27’ st Fontana) Flores Kramarenko, Serra (27’ st Maganuco). In panchina: Follese, N. Asunis, Mudu, Loddo. Allenatore Lantieri.

Calcio Pirri (4-4-2) : Grosso (1’ st Murtas), Palmas, Cabiddu, Pandori, Lai (19’ st M. Loi), Cogoni, Nenna (33’ st Catta), Corda, Loi (16’ st Manconi), Mastromarino, Pilloni (23’ st Civile). In panchina: Meloni, Pampaglini, F. Loi, Ambu. Allenatore Busanca.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 39’ Serra, 45’ Piroddi, 7’ st Pilloni, 15’ st Baldussi.

Note : ammoniti Bisoffi, Balloi, Nenna; recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori 150 circa.

Il Cus Cagliari si impone 3-1 sul Pirri e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di Coppa Italia. I ragazzi allenati da Paolo Busanca partono meglio: già al 1’ Nenna calcia di esterno e mette sul fondo, al 15’ Mastromarino, il migliore dei suoi, irrompe sulla destra, tocco rasoterra in area, la difesa di casa allontana la potenziale minaccia. La reazione degli universitari al 22’: girata di Serra, Grosso mette in corner. Sull’angolo successivo, tiro cross di Baldussi, il portiere ospite a smanaccia e salva la sua porta. Il Cus, alla prima gara ufficiale, punta sul fraseggio dei centrocampisti. La gara si sblocca per una intuizione di Baldussi al 39’: tocco in verticale a pescare Serra in area, destro sul primo palo, 1-0. Giusto il tempo di un esterno di Mastromarino al 44’, Pillittu blocca a terra, e, al 45’, il Cus raddoppia: traversone di Asunis, l’incornata di Piroddi è imparabile.

Nella ripresa, al 7’, il Pirri torna in partita: Mastromarino è incontenibile sulla destra, mette in area piccola, Pilloni calcia con precisione e dimezza lo svantaggio, 2-1. Tuttavia, al 15’, il Cus chiude la gara con una conclusione di Baldussi che Murtas, subentrato nella ripresa non trattiene. Finisce 3-1 e il Pirri, con un punto in classifica, è già fuori.

