07 settembre 2025 alle 00:32

Baldini sorride E martedì sfida la Macedonia 

Silvio Baldini Ã¨ il nuovo tecnico della nazionale Under 21 di calcio, 17 luglio 2025. ANSA/Paolo Renzetti
In una serata in cui tutta l'attenzione era sulla nazionale maggiore e il suo nuovo ct, l'Under 21 ha fatto il suo dovere nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2027. Anche in questo caso con un esordio in panchina, quello di Silvio Baldini. I due tecnici erano stati scelti della federazione non senza sollevare qualche perplessità ma sia Ringhio sia il toscano hanno centrato la vittoria, cominciando ad accumulare un tesoretto di fiducia. Baldini ha un obiettivo più a lungo termine rispetto a quello del ct, ma già martedì la selezione tornerà in campo in Macedonia del Nord con l'incarico di fare ancora bottino pieno per stare al passo con Polonia e Svezia, le altre due pretendenti al primo posto che qualificherà direttamente al torneo continentale. E nel mirino ci sono anche le Olimpiadi, traguardo quasi più importante visto che l'Italia non vi partecipa dal 2008.

A La Spezia, il Montenegro ha creato qualche grattacapi di troppo agli azzurrini, che solo nel secondo tempo hanno ribaltato lo svantaggio con Lipani e Koleosho su rigore. Baldini ha detto di non essere stato preoccupato per lo svantaggio iniziale. «Abbiamo sofferto ma nella ripresa i ragazzi sono stati bravi a sistemare le cose e ci prendiamo il risultato positivo, che aiuta a crescere e dà fiducia». La spina dorsale della squadra sono stati due dei tre veterani, Pisilli e Koleosho (l'altro è Ndour), come peraltro abbastanza prevedibile, sia per qualità sia per esperienza ma intorno a loro e col lavoro di Baldini tutto il gruppo dovrà crescere in fretta.

