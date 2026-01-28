Baldi si presenta: «Impressionato da questa Torres» 

Sassari. Dai playoff della Serie B ai playout della Serie C. Scelta controcorrente quella di Matteo Baldi, che dalla Juve Stabia ha accettato di venire a Sassari in prestito. Il difensore classe 2002 spiega: «Ho voluto rimettermi in gioco e poi, parlando con Daniele Giorico, ho avuto buone referenze: questa è una città che vive di calcio e lo ha dimostrato nelle ultime due stagioni col secondo e terzo posto. C’è pure la stima per il direttore sportivo e per l’allenatore».

Del resto una caratteristica del giocatore marchigiano è il saper sfruttare qualsiasi occasione per crescere. «Mi è servito giocare giovanissimo nei campionati dilettanti. A livello caratteriale mi ha aiutato molto fare la gavetta con giocatori grandi, ho cercato di apprendere da loro. Ho iniziato con la Triestina ed è stata una grande emozione. Da lì è iniziata la carriera sino alla Juve Stabia». Nella stagione passata col club campano ha conquistato la promozione in Serie B. Nel campionato cadetto ha giocato poco ma chiarisce: «Non ho saltato un allenamento, quindi fisicamente sono pronto». Matteo Baldi sarà quindi convocato per la trasferta con la Ternana. «Voglio dare una mano a un gruppo che mi ha impressionato non solo per il mix tra giovani ed esperti. Dobbiamo fare più punti possibile».

Dal punto di vista del ruolo è quello che serviva alla Torres dopo l’ingaggio di Gianmaria Zanandrea, che preferisce giocare in difesa a sinistra. Baldi dice: «Ho giocato in tutti e cinque i ruoli della difesa ma il mio preferito è quello di braccetto destro o di quinto a destra». Intanto hanno ripreso ad allenarsi anche il difensore Nicolò Antonelli e dovrebbe stare meglio Riccardo Idda. Nessun problema quindi in difesa. Invece il centrocampo è senza Daniele Giorico, squalificato per somma di ammonizioni, e l’attacco è privo di Antonino Musso, anch’egli fermato per un turno.

La società sassarese ha anche ufficializzato la fine del prestito dell’esterno argentino Mateo Scheffer, che ha giocato pochissimo anche a causa dell’infortunio. È rientrato alla Carrarese, che lo ha girato in prestito sino alla fine del campionato all’Ospitaletto Franciacorta, formazione sempre di Serie C ma del girone A.

