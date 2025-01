Balaguer, sogno di rinascita 

«Un tempo il lungomare a sud era la storica “passeggiata” degli algheresi, oggi invece è in completo abbandono». Francesco Sasso, presidente dell’associazione Iniziativa Alghero, spinge per la riqualificazione del colle Balaguer e per dimostrare cosa potrebbe diventare quel luogo così potenzialmente bello ma degradato, ha presentato alla città un’idea progettuale da tre milioni e mezzo di euro. Una piazza di 7700 metri quadrati, la più grande della città, cinque locali commerciali, ampie aree verdi, un centro polivalente di 1800 metri quadrati e la statua della cantante Giuni Russo a svettare dal colle.

La presentazione

«Purtroppo le varie Amministrazioni che si sono succedute hanno pensato solo all’ordinario, – ha detto Sasso – mentre noi chiediamo un salto di qualità». Accanto a lui Giuliana Riu, la vice presidente dell’associazione di cittadini nata per stimolare la classe politica e imprenditoriale sui grandi temi. Per Fabio Bruno, del comitato Alghero Sud, il progetto Balaguer «piacerebbe molto agli abitanti del rione, sarebbe quasi un sogno». Oggi ci sono un anfiteatro in disuso, il belvedere, la scalinata per la discesa a mare, le panchine che guardano gli scogli e, soprattutto, un edificio di circa 120 metri quadrati, non grandissimo, ma con un ampio spazio verde intorno. Ma anche sporcizia e muri imbrattati dalle bombolette spray. Il piazzale Giuni Russo è un’area desolata. L’avevano intitolato all’artista nel 2014 per ringraziarla del legame speciale con la città, nato nel 1986 quando la cantautrice e Maria Antonietta Sisini scrissero assieme il brano "Alghero". «C’è solo una targa, ma noi vorremmo una statua, – ha precisato Francesco Sasso, – senza contare che quello spazio, così come è adesso, non è nemmeno fruibile». L’architetto Tore Frulio, che collaborò nella realizzazione del nuovo lungomare Barcellona disegnato da Joan Busquets, è intervenuto per riferire che il progetto del famoso urbanista prevedeva di arrivare proprio fino al colle. La bozza del restyling è stata accolta con favore dal vice sindaco Francesco Marinaro. «Abbiamo già contemplato la riqualificazione del colle nel Piano delle Opere Pubbliche – ha annunciato– così come abbiamo intenzione di intervenire nella Piazza dei Mercati, altra area critica della città. Ci affideremo allo strumento del project financing, anche perché il Comune non possiede le risorse necessarie».

