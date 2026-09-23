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Formula 1.
24 settembre 2026 alle 00:46

Baku, Antonelli favorito La Ferrari fa quadrato 

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Baku. I rapporti di forza in Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo le ultime sfide in pista ruota a ruota e la celebrazione di Kimi Antonelli sempre più vicino a riportare il Mondiale di Formula 1 nel Bel Paese. Prima di andare in pista con un giorno di anticipo rispetto al solito programma per via della festa nazionale azera di domenica prossima (il Remembrance Day del 27 settembre), il Gran Premio dell'Azerbaijan (oggi le prime libere alle 10.30 e 14 su Sky Sport, domani le qualifiche alle 14 e sabato la gara alle 13) si presenta con le prime parole dei piloti e soprattutto quelle dei ferraristi che negli ultimi tempi si sono presi qualche libertà di troppo, vedi il Gp d'Italia, che ha inciso negativamente sui risultati della Rossa. «I duelli con Hamilton? Ci sono dei momenti in cui a volte - ammette Leclerc - sono andato oltre, altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra. Le regole d'ingaggio sono chiare tra noi e non vogliamo che cose come Monza, alla curva 2, accadano ancora». Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonta iridata con un sano bagno di realtà: «Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, e soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo soltanto per guadagnare qualche punticino qua e là». E il bolognese con la Mercedes sarà il pilota da battere anche in Azerbaigian.

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